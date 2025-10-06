Paco Núñez nombra a Eusebio Cedena nuevo director de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha

«Es una satisfacción anunciar la incorporación de Eusebio Cedena Gallardo como nuevo director de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha«. Así ha anunciado este lunes Paco Núñez, líder de este partido en la región, la incorporación del periodista talaverano al frente de su equipo informativo

«Un profesional con una dilatada trayectoria en los medios de comunicación de la región, que se suma con ilusión al proyecto de cambio para Castilla-La Mancha. Estoy muy orgulloso de mi equipo, y estoy encantado de ampliarlo con una persona con una gran experiencia en comunicación, años de trabajo en el sector y muchas y buenas ideas«, subraya Núñez sobre Cedena.

Añade que «Eusebio aporta una amplia experiencia profesional que viene a complementar al equipo que me ha acompañado durante todos estos años y a enriquecerlo con sus aportaciones».

Eusebio Cedena (Talavera, 1964), que formó parte de la plantilla de ABC-Toledo prácticamente desde sus inicios, ha sido durante los últimos 17 años director de El Digital Castilla-La Mancha, periódico que ha informado de que Jorge Fraile continuará como jefe de prensa y María García será la encargada de redes sociales del PP de la región. También estarán integrados en el equipo todos los portavoces del partido, con Alejandra Hernández a la cabeza en la Portavocía del partido en la comunidad.