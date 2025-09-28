Núñez suscribe el acuerdo sobre inmigración del PP: «Quienes lleguen para delinquir deben ser expulsados»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha incidido en que el Partido Popular «defiende con claridad que España debe ser dueña de sus fronteras y decidir quién entra y quién no entra en nuestro país». En este sentido, ha subrayado la necesidad de fomentar una inmigración «ordenada, legal y culturalmente integradora«.

Así lo ha señalado Núñez, que ha participado en Murcia, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de presidentes autonómicos de la formación, en la firma de la Declaración de la Región de Murcia, un documento que sitúa el debate sobre inmigración «en el terreno del sentido común y de la responsabilidad política».

«Los inmigrantes que llegan a trabajar, con un contrato, con la voluntad de aportar al enriquecimiento colectivo de España, deben tener plenamente reconocidos sus derechos y participar como uno más en nuestra sociedad. Quienes lleguen para delinquir deben ser expulsados de manera automática», ha advertido el líder del PP castellanomanchego, según informa el partido.

Igualmente, Núñez ha insistido en que «la integración debe basarse en el esfuerzo y en el reconocimiento laboral», rechazando que los subsidios se conviertan «en un modo de vida».

«Los apoyos sociales deben ser una ayuda temporal, un paso previo para incorporarse al mercado de trabajo, porque es el esfuerzo colectivo lo que nos permitirá levantar Castilla-La Mancha y España», ha afirmado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha concluido asegurando que, con esta declaración, la formación ha dejado «sus principios» en materia de inmigración: «orden, legalidad, integración a través del trabajo y tolerancia cero con la delincuencia».