Núñez: «Las gracietas de Page dejan de provocar risa cuando cuestan dinero a los castellanomanchegos»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado este viernes el «cinismo» del presidente regional, Emiliano García-Page, y su «silencio» a la hora de defender una financiación justa para Castilla-La Mancha. «Las gracietas de Emiliano ... García-Page dejan de provocar risa cuando le cuestan dinero a la gente», ha asegurado.

En este sentido, ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que «sea muy valiente ante los micrófonos, pero tremendamente cobarde cuando llega la hora de la verdad y debe defender a Castilla-La Mancha donde toca».

Núñez ha incidido en que, mientras Page hablaba en una entrevista sobre financiación autonómica y sobre la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, «el pasado martes guardó silencio en el Congreso de los Diputados ante los partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez».

«No dijo 'esta boca es mía' ante los diputados del PNV, de ERC, de Bildu, de Puigdemont, ni ante todo el arco parlamentario del PP y del PSOE, ya que no tuvo las agallas de reclamar una financiación justa para Castilla-La Mancha», ha afirmado.

El presidente regional del PP ha asegurado que fue él mismo quien, desde la tribuna del Congreso, defendió la financiación autonómica, habló del agua y «alzó la voz por Castilla-La Mancha, mientras Page permanecía en un silencio cómplice que vuelve a dejar a nuestra tierra desprotegida».

Núñez también ha recordado que Page intenta desmarcarse públicamente de Pedro Sánchez afirmando que el presidente del Gobierno «ha tirado los principios del PSOE a la basura». «Lo que no cuenta es que son los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha quienes han votado los pactos con Puigdemont», ha reprochado, señalando expresamente que entre ellos se encuentra «su número dos en Castilla-La Mancha».

Por último, Paco Núñez ha aseverado que Castilla-La Mancha «merece un presidente que la defienda sin titubeos y sin doble lenguaje», porque la región «no merece el cinismo y la mentira permanente de un hombre que ya no está a la altura de lo que Castilla-La Mancha necesita».