Núñez: «Las gracietas de Page dejan de provocar risa cuando cuestan dinero a los castellanomanchegos»

Acusa al presidente regional de «cinismo» y de guardar silencio en el Congreso sobre la financiación autonómica ante los «partidos que sostienen al Gobierno de Sánchez»

Paco Núñez junto a Emiliano García-Page este pasado martes en la toma de consideración del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso
Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado este viernes el «cinismo» del presidente regional, Emiliano García-Page, y su «silencio» a la hora de defender una financiación justa para Castilla-La Mancha. «Las gracietas de Emiliano ... García-Page dejan de provocar risa cuando le cuestan dinero a la gente», ha asegurado.

