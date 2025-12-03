Suscribete a
Muere una mujer de 39 años en Torrijos tras ser apuñalada en el abdomen

El presunto agresor ha sido trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo presentando diversas heridas

Una mujer de 39 años ha fallecido este miércoles en la localidad toledana de Torrijos tras ser agredida con arma blanca en una vivienda. Por su parte, el presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido trasladado al hospital.

Los hechos, ... según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, han tenido lugar a las 13.10 horas en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad, donde esta mujer ha sido apuñalada en el abdomen, heridas que le han provocado la muerte.

