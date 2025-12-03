Los vecinos de Villanueva de Alcardete (Toledo), consternados por la muerte violenta de Julián: «Era una bellísima persona, no sabemos qué ha pasado»

«Ese era más bueno que el pan, no se metía con nadie, era muy abierto a la gente, lo conocía todo el mundo y era una bellísima persona», aseguran varios vecinos de Julián, de 67 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida este martes con indicios evidentes de violencia en una nave, ... conocida como 'La Corraliza', de Villanueva de Alcardete (Toledo).

Julián era un vecino del municipio que vivía desde hace muchos años en Motril (Granada), pero seguía yendo a su pueblo de vez en cuando, «sobre todo ahora que estaba jubilado», para hacer «sus cosas del campo».

Los vecinos aseguran que no tenía problemas con nadie, «ni discutía», y nadie sabe qué ha podido pasar. «Al principio pensamos que había sido un infarto, pero dicen que había un charco de sangre», cuenta un hombre del municipio.

Julián, aseguran, se tomó un café con más gente el lunes por la mañana, como cada día, en el Hostal Cafetería San Roque del pueblo. Tras ello, se fue al campo y, pasada la hora de comer, un vecino le vio yendo a guardar su tractor a la nave donde más tarde sería encontrado, situada en la carretera de Quintanar de la Orden, detrás del tanatorio de Villanueva.

Su mujer se encontraba en Motril y, dicen, había quedado con él para comer al día siguiente, «pero después de no saber nada sobre él, llamó a su cuñado, que es el dueño de la nave, para que fuera a buscarlo». El martes, a las 8:00 horas, el dueño de La Corraliza se lo encontró y avisó a la Guardia Civil, que atrincheró la zona. «Dicen que tenía un charco de sangre, pero no sabemos nada más. Los agentes no dejaron pasar a nadie más que al dueño de la nave».

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el cadáver fue hallado con «indicios evidentes de violencia». «Eso ya no me lo puedo creer yo porque éste no estaba mal con nadie. Un jubilado del pueblo que se que viene de vez en cuando a hacer sus tareas y de repente esto. No entiendo cómo, no me creo que haya reñido con nadie. Una familia mejor que la suya no cabe», afirma uno de los vecinos del municipio.

Otro de ellos plantea la idea de un robo: «Últimamente hay muchos por el pueblo. De hecho, el Ayuntamiento puso cámaras en las entradas del pueblo, así que seguramente puedan ver algo cerca de aquella nave», indica.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación y la gente de Villanueva de Alcardete asegura que varios vecinos han ido a declarar, «simplemente por si sabían algo de él o estaban por la zona, pero nada más que eso».

Los vecinos no se lo creen y viven una semana trágica, después de esta muerte violenta y el fallecimiento de otro vecino del pueblo en Carabanchel (Madrid) el pasado viernes por un incendio. El Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete ha decretado dos días de luto por la muerte de Julián.