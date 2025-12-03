Suscribete a
ABC Premium

Los vecinos de Villanueva de Alcardete (Toledo), consternados por la muerte violenta de Julián: «Era una bellísima persona, no sabemos qué ha pasado»

Un vecino le vio el lunes por la tarde yendo a guardar su tractor a la nave donde sería encontrado sin vida. El dueño de esta, cuñado de la mujer del fallecido, encontraría su cuerpo el martes sobre las 8:00 horas

Hallado muerto un hombre en una nave de Villanueva de Alcardete (Toledo) con indicios evidentes de violencia

Nave en la que fue encontrado su cuerpo, justo detrás del tanatorio del municipio
Nave en la que fue encontrado su cuerpo, justo detrás del tanatorio del municipio ABC

FRAN MALARA

Toledo

«Ese era más bueno que el pan, no se metía con nadie, era muy abierto a la gente, lo conocía todo el mundo y era una bellísima persona», aseguran varios vecinos de Julián, de 67 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida este martes con indicios evidentes de violencia en una nave, ... conocida como 'La Corraliza', de Villanueva de Alcardete (Toledo).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app