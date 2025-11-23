Muere una mujer de 39 años en el incendio de un campo en Lora del Río

Una mujer de 39 años de edad ha fallecido esta pasada madrugada en un incendio declarado en una casa de campo en la localidad sevillana de Lora del Río (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía este domingo por la ... mañana.

El teléfono de Emergencias 112 atendió en la noche de este domingo, sobre las 00.30 horas, un aviso que alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad sevillana ubicada en la Vega del Guadalquivir.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer de 39 años de edad.

Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio de esta casa de campo, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró ni ha más detalles conocidos sobre el mismo.