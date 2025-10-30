Suscribete a
El Ministerio asegura que cumple las sentencias del Supremo sobre el trasvase pero evita fijar una fecha para las nuevas reglas de explotación

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, subraya que las resoluciones judiciales «ya se están ejecutando» y defiende la autorización conjunta de los trasvases de octubre, noviembre y diciembre «por eficiencia administrativa»

Castilla-La Mancha denuncia las presiones de «lobby agrícola del Levante» al Ministerio pidiendo frenar el «recorte del trasvase»

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente
Toledo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sostiene que está cumpliendo con las sentencias del Tribunal Supremo relativas al trasvase Tajo-Segura, aunque todavía no ha concretado cuándo aprobará de forma definitiva las nuevas reglas de explotación que deben adaptarse ... a esas resoluciones.

