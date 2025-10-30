El Ministerio asegura que cumple las sentencias del Supremo sobre el trasvase pero evita fijar una fecha para las nuevas reglas de explotación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sostiene que está cumpliendo con las sentencias del Tribunal Supremo relativas al trasvase Tajo-Segura, aunque todavía no ha concretado cuándo aprobará de forma definitiva las nuevas reglas de explotación que deben adaptarse ... a esas resoluciones.

Durante una visita a las obras ejecutadas en la presa del embalse de Gasset, en Fernán Caballero (Ciudad Real), el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó que los trasvases correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre se han autorizado siguiendo el procedimiento habitual.

Según indicó, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura decidió aprobar conjuntamente los envíos de agua de esos tres meses «por razones de eficiencia administrativa», dado que existe previsión suficiente de disponibilidad de recurso. «El total trasvasado es el mismo que se habría aprobado mensualmente», precisó Morán.

Modificación de las reglas del trasvase

Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su exigencia de que el Ministerio formalice cuanto antes la modificación de las reglas de explotación del trasvase, con el fin de cumplir íntegramente las sentencias del Supremo y garantizar los caudales ecológicos del Tajo.

Noticia Relacionada La comisión del Tajo-Segura autoriza trasvasar al Levante 81 Hm3 hasta diciembre con las caducas reglas de explotación F.F. Los municipios ribereños lamentan que el Gobierno mantenga un sistema «agotado» y temen que la reforma de las normas del trasvase se retrase hasta 2027 pese a las sentencias del Supremo

Preguntado por esta cuestión, Hugo Morán rehusó poner una fecha concreta, limitándose a insistir en que el Miteco «cumple todas las sentencias» y que éstas «ya se están ejecutando desde el mismo momento en el que se dictaron». «Estamos en el proceso de ejecución y, en la medida en la que el Tribunal Supremo entienda que se están ejecutando correctamente, llegaremos hasta su culminación», afirmó.

Respuesta a Murcia y la Comunidad Valenciana

En relación con la carta remitida por los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana, junto a comunidades de regantes del Levante, solicitando que no se apliquen las nuevas reglas de explotación, el secretario de Estado aseguró que «todos los informes aportados serán valorados con el mismo rigor, incluyendo los presentados por Castilla-La Mancha».

Morán insistió en que la actuación del Ministerio se basa en dos pilares jurídicos fundamentales: el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 y las sentencias del Tribunal Supremo, que definen el marco legal vigente para la gestión del agua.

Respecto al recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra el plan hidrológico, recordó que el Tribunal Supremo lo ha rechazado, de modo que «cualquier nueva argumentación debe ajustarse a las sentencias vigentes».

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que «todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero el Ministerio cumplirá con las previsiones del Plan de Cuenca y con todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo». En ese sentido, reiteró que el Gobierno central seguirá aplicando las resoluciones judiciales y el plan vigente en la gestión del trasvase Tajo-Segura.