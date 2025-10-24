El Supremo tumba el recurso de Murcia contra el Plan del Tajo y el recorte del trasvase

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó el Gobierno de Murcia contra la subida de caudales ecológicos en el Alto Tajo y su impacto en el recorte progresivo del trasvase Tajo-Segura. Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo ... Contencioso Administrativo confirman el real decreto que aprobó el Gobierno de la nación en 2023 sobre el régimen de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo. Este nuevo fallo a favor del Ministerio para la Transición Ecológica podría desbloquear la aprobación de las nuevas reglas de explotación, ya que el Gobierno de la nación indicó antes del verano que esperaba, para actuar con la nuevas reglas, a que se resolviera el recurso del Gobierno de López Miras.

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado esta sentencia. En un comunicado afirman que «el PP y Vox deberían de dejar ya de utilizar las instituciones y acatar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a instaurar caudales ecológicos en el río Tajo. Y aquí el gobierno de España tiene otra razón, otro aval más, para no tener que esperar para que inmediatamente cumplan con los caudales ecológicos», ha señalado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La sentencia, alineada con la doctrina reciente del Alto Tribunal, recuerda que el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una condición que vincula al sistema de explotación (con la única prioridad del abastecimiento a poblaciones), y que el plan del Tajo fija un escalonamiento en tres pasos: el valor plenamente ecológico es el del tercer escalón (2027); los dos anteriores funcionan como medidas de coordinación mientras se despliegan recursos alternativos en la cuenca receptora.

Para los Ribereños, el fallo aporta tres certezas: «seguridad jurídica, un calendario claro para culminar la implantación de caudales en el eje del Tajo y una coherencia normativa que obliga a ajustar el régimen del trasvase a los planes vigentes, tal y como ya había señalado el Consejo de Estado y recogido el propio Real Decreto en sus disposiciones finales».

«Esta sentencia nos vuelve a dar la razón: proteger el Tajo es compatible con una gestión responsable del agua en todo el país. Lo que no es compatible es forzar las instituciones contra el interés general o demorar lo que ya es ley y jurisprudencia», subraya Castro.

La Asociación recuerda que viene defendiendo una transición ordenada y con visión de patrimonio común, frente a décadas de políticas que ignoraron el deterioro del río y sus riberas. Ese enfoque -centrado en la prioridad ambiental, la planificación responsable y el respeto a las sentencias- es el que se seguirá reclamando en los próximos foros y comisiones técnicas.