El Supremo tumba el recurso de Murcia contra el Plan del Tajo y el recorte del trasvase

Canal del Trasvase Tajo-Segura
Canal del Trasvase Tajo-Segura ABC

ABC

TOLEDO

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó el Gobierno de Murcia contra la subida de caudales ecológicos en el Alto Tajo y su impacto en el recorte progresivo del trasvase Tajo-Segura. Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo ... Contencioso Administrativo confirman el real decreto que aprobó el Gobierno de la nación en 2023 sobre el régimen de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo. Este nuevo fallo a favor del Ministerio para la Transición Ecológica podría desbloquear la aprobación de las nuevas reglas de explotación, ya que el Gobierno de la nación indicó antes del verano que esperaba, para actuar con la nuevas reglas, a que se resolviera el recurso del Gobierno de López Miras.

