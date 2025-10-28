Suscribete a
La comisión del Tajo-Segura autoriza trasvasar al Levante 81 Hm3 hasta diciembre con las caducas reglas de explotación

Los municipios ribereños lamentan que el Gobierno mantenga un sistema «agotado» y temen que la reforma de las normas del trasvase se retrase hasta 2027 pese a las sentencias del Supremo

El Supremo tumba el recurso de Murcia contra el Plan del Tajo y el recorte del trasvase

El trasvase permanecerá cerrado desde mediados de diciembre hasta febrero o marzo

F.F.

Toledo

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha aprobado este martes una nueva derivación de 81 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, a razón de 27 hectómetros cúbicos mensuales.

La ... decisión se adopta sin que se hayan modificado las reglas de explotación del trasvase, a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que respaldan su revisión y de los compromisos adquiridos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los municipios ribereños consideran que el Gobierno mantiene un modelo «agotado e injusto» para la cuenca cedente y que sigue sin ajustarse a los nuevos planes de cuenca aprobados.

