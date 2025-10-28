La comisión del Tajo-Segura autoriza trasvasar al Levante 81 Hm3 hasta diciembre con las caducas reglas de explotación

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha aprobado este martes una nueva derivación de 81 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, a razón de 27 hectómetros cúbicos mensuales.

La ... decisión se adopta sin que se hayan modificado las reglas de explotación del trasvase, a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que respaldan su revisión y de los compromisos adquiridos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los municipios ribereños consideran que el Gobierno mantiene un modelo «agotado e injusto» para la cuenca cedente y que sigue sin ajustarse a los nuevos planes de cuenca aprobados.

Además, desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía advierten de que el retraso en la reforma podría prolongarse hasta 2027, coincidiendo con el nuevo ciclo de planificación hidrológica, lo que -denuncian- supondría una «prórroga encubierta» del actual sistema. Noticia Relacionada Castilla-La Mancha urge al Ministerio a aplicar las nuevas reglas del trasvase: «Ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas» ABC La directora de la Agencia del Agua, Montserrat Muro, reclama al Ministerio que cumpla las sentencias del Supremo y defienda los caudales ecológicos del Tajo durante su visita a las obras del depósito de Alcolea de Tajo A los 81 hectómetros cúbicos autorizados ahora se suman otros 168 hectómetros aún pendientes de trasvasar, una cifra que, según los Ribereños, aumenta la presión sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía y agrava la situación del río Tajo, cuyo caudal continúa limitado por las derivaciones hacia el Segura. También alertan de que, mientras tanto, en la cuenca del Segura persiste un nivel de consumo elevado, con incrementos de agua para regadíos y abastecimientos durante los meses húmedos y una baja utilización de las desaladoras, lo que -afirman- genera una «burbuja hídrica ficticia». Por último, la Comisión ha avanzado que el trasvase permanecerá cerrado desde mediados de diciembre hasta febrero o marzo, durante las tareas técnicas de mantenimiento del sistema.

