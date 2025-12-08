Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 8 de diciembre

La inmensa alegría de alcanzar los 2.274 metros con cáncer de pulmón

Dos pacientes, junto a dos oncólogos y una guía, coronan el Pico del Lobo (Guadalajara) gracias al proyecto 'A Pulmón' impulsado por la AEACap para visibilizar la enfermedad

El cribado reduce la mortalidad del cáncer de pulmón según datos internacionales

Luisa Ruiz, en primer plano en el centro, ascendió al Pico del Lobo acompañada de su marido y su hija Lola, de dos meses y medio
Luisa Ruiz, en primer plano en el centro, ascendió al Pico del Lobo acompañada de su marido y su hija Lola, de dos meses y medio abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Visibilizar el cáncer de pulmón, potenciar el deporte de montaña en grupo y disponer de un espacio para compartir experiencias y disfrutar de la naturaleza son los objetivos del proyecto 'A Pulmón', una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de ... Pulmón (AEACaP).

