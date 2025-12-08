La inmensa alegría de alcanzar los 2.274 metros con cáncer de pulmón

Visibilizar el cáncer de pulmón, potenciar el deporte de montaña en grupo y disponer de un espacio para compartir experiencias y disfrutar de la naturaleza son los objetivos del proyecto 'A Pulmón', una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de ... Pulmón (AEACaP).

El pasado fin de semana (29 y 30 de noviembre), 'A Pulmón' puso punto y final a su tercera edición en la que la asociación ha puesto en marcha un nuevo formato de rutas de senderismo en Madrid, Barcelona y Valencia y ha ascendido cumbres en las Islas Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha.

En esta última comunidad autónoma la asociación preparó un ascenso a la montaña más elevada de la sierra de Ayllón (Guadalajara), que lo es también de Castilla-La Mancha, con 2.274 metros de altitud.

Hasta allí llegó Luisa Ruiz, de Albacete, animada por el oncólogo Santiago Viteri, que trabaja en un hospital de Barcelona, con el que mantiene contacto desde hace siete años cuando fue diagnosticada de cáncer de pulmón y acudió a su consulta para tener una segunda opinión.

«Conocía la AEACaP, he colaborado algunas veces, veía todo lo que hacían, pero Santiago Viteri me lo propuso y me animó a participar, y me dijo que que no me preocupase por nada», relata Luisa, quien finalmente se decidió porque sabía además que la acompañarían dos especialistas: Luis Enrique Chara, oncólogo médico del hospital de Guadalajara, y Sara Cerezo, oncóloga médica del Hospital 'Mancha Centro' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como otros pacientes afectados por la enfermedad.

Además, Luisa tuvo otro estímulo muy importante para hacer esta ruta: se unirían su marido José Luis y su hija Lola, de dos mes y medio. «La experiencia, la verdad, ha sido muy bonita. Nunca la voy a olvidar, ha sido increíble subir a 2.274 metros con mi marido y la bebé», indica a ABC, notablemente satisfecha.

La subida fue el sábado, y partió desde la estación de esquí 'La Pinilla' (Segovia), en el límite con Guadalajara, un recorrido en el que también estuvo otro paciente, Alejandro, de Cuenca, además de una guía. Disfrutaron de un paraje de una extraordinaria belleza, de las laderas de las cumbres de Ocejón y la sierra de Ayllón. Y el domingo, se unió otra paciente de Guadalajara para ascender al cerro de Cabeza de Ranas (1.492 metros).

Luisa asegura que en el ascenso todo ha sido sencillo y asequible. «Te lo ponen muy fácil y te dan muchas facilidades para para que vayas, se adapta a lo que vaya necesitando cada uno. Si necesitas parar, se para, y si necesitas comer, también«.

Luisa destaca la importancia del proyecto para visibilizar la enfermedad desde otra perspectiva. «Unirme a esta experiencia y participar con personas en la misma situación es una novedad positiva. Yo no conocía a nadie con cáncer de pulmón y encontrándome allí con gente que tiene la misma mutación que tú o intercambiar experiencias, ayuda; está guay también ver cómo llevan otros la enfermedad, hablar de aspectos como la práctica deportiva, tratamientos o la la familia«.

Pero además del cáncer de pulmón, Luisa tenía otra circunstancia añadida. Su hija Lola nació mediante cesárea hace solo dos meses y medio, algo que no le impidió finalizar con éxito la hazaña. «Para mí ha sido llevadero y sencillo, evidentemente con esfuerzo, pero te ponen todas las comodidades», confiesa.

Subir una montaña y estar afectado por un cáncer de pulmón parece una tarea incompatible. Luisa se preguntó: «A ver dónde voy, porque claro no es caminar normal, vas con miedo e incertidumbre de si vas a poder». Aún así ha finalizado esta aventura que por supuesto recomienda a otros enfermos. «Sentí una gran alegría al alcanzar la cumbre y disfrutar de la naturaleza también«, concluye.