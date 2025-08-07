Suscribete a
Un incendio en la provincia de Guadalajara provoca retrasos en trenes de la línea Madrid-Barcelona

La circulación se ha visto suspendida durante algo menos de una hora, con los convoyes parados en las estaciones

Un incendio en Brazatortas corta la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía

Imagen del incendio.
Imagen del incendio. Adif

ABC

Un incendio entre los municipios de Brihuega y Medinaceli ha suspendido la circulación de los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona. El fuego ha quedado extinguido a las 21.15 horas, ha informado Adif en un mensaje en sus redes sociales.

El incendio se ha producido en concreto cerca de una subestación eléctrica propia de Adif. Ha afectado a ambas vías, ha añadido la entidad pública.

Tras quedar extinguido, continúan los retrasos en ocho trenes, con una media de treinta minutos. La circulación ya ha quedado restablecida.

