Un incendio en la provincia de Guadalajara provoca retrasos en trenes de la línea Madrid-Barcelona

Un incendio entre los municipios de Brihuega y Medinaceli ha suspendido la circulación de los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona. El fuego ha quedado extinguido a las 21.15 horas, ha informado Adif en un mensaje en sus redes sociales.

El incendio se ha producido en concreto cerca de una subestación eléctrica propia de Adif. Ha afectado a ambas vías, ha añadido la entidad pública.

🔥Suspendida la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que puede afectar al cableado eléctrico.



❗️Afectados los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en estaciones pic.twitter.com/s40PNvnuXu — INFOAdif (@InfoAdif) August 7, 2025

Tras quedar extinguido, continúan los retrasos en ocho trenes, con una media de treinta minutos. La circulación ya ha quedado restablecida.