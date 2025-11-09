Suscribete a
La hemodiálisis en casa se pone en marcha en Alcázar y Ciudad Real y se trabaja para que llegue a Cuenca y Talavera

«Sabemos que la lucha contra la enfermedad es larga, difícil y requiere un esfuerzo coordinado entre profesionales, instituciones y, por supuesto, los propios pacientes y sus familias», afirma el Sescam

JCCM

ABC

Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa dando pasos importantes en la implementación de terapias domiciliarias para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento de hemodiálisis con la incorporación progresiva a la cartera de servicios de los hospitales del sistema ... sanitario público regional de técnicas alternativas, como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria.

