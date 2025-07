El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una campaña contra la violencia sexual: 'Solo con consentimiento es OK'

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este lunes la campaña institucional de veranocontra las agresiones sexuales, con el objetivo de seguir sensibilizando, sobre todo a la población joven, sobre la importancia del consentimiento en los espacios de ocio.

Bajo el lema 'Bro, de fiesta la violencia sexual no renta. Solo con consentimiento es OK', el Gobierno regional impulsa una campaña directa y con un mensaje claro: «la violencia sexual no tiene cabida en nuestras fiestas», ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón.

Además de querer erradicar cualquier forma de violencia sexual, se pretende construir espacios de ocio seguros, libres de agresiones sexuales y basados siempre en el respeto mutuo.

Como la música tiene la capacidad de llegar donde no siempre llegan las palabras, de remover y es una herramienta poderosa, la campaña incluye la canción 'Mira a tu alrededor', interpretada por la artista alcarreña Itziar Gregorio, junto a un videoclip (dirigido por Alejandro Betancourt) grabado en las cinco provincias de la región (Tarazona de la Mancha, Campo de Criptana, Belmonte, Guadalajara capital y Consuegra).

La pieza está pensada para sonar en fiestas, eventos y celebraciones de todo el territorio durante el verano y convertirse en un mensaje claro de prevención en los entornos de ocio. «Que el mensaje se escuche y que cale, que esté presente este verano en cada una de las fiestas patronales que se celebran en nuestros pueblos o ciudades o en cualquier evento multitudinario que se pueda celebrar en nuestra región», ha dicho la consejera.

Simón ha añadido que el consentimiento es obligatorio en una relación sexual y sin este una relación entre dos personas es violencia sexual. Es un mensaje dirigido a las personas más jóvenes «para hacer hacer de los sitios de ocio un espacio seguro y limpio de violencia machista en unos tiempos en los que la negación se está colando en el pensamiento de los jóvenes», según Simón.

Acciones

Para que el mensaje llegue a cada rincón de Castilla-La Mancha, se desplegarán una serie de acciones. El Gobierno regional distribuirá 1.300.000 servilletas con el lema y los teléfonos de atención a víctimas (016 y 900 100 114) en bares y restaurantes en colaboración con la Federación Regional de Hostelería y Turismo. También se repartirán 20.000 pegatinas con un código QR que enlaza al videoclip. Y la campaña será emitida en medios de comunicación regionales, como prensa, radio y televisión, y todo el material (canción, vídeo, cartelería, recursos gráficos y digitales) estará disponible en la web del Instituto de la Mujer para su descarga y difusión por parte de ayuntamientos, centros de la mujer, entidades y ciudadanía en general.

«En nuestra región se registra una agresión sexual con penetración cada tres días. Es insoportable y la sociedad en su conjunto tiene que concienciarse de que no es de recibo que el 50 por ciento de la población viva con miedo de sufrir una agresión sexual. El 92 por ciento de las mujeres que sufren violencia sexual fuera de la pareja no denuncia y este es un dato que también nos tiene que hacer reflexionar. Por eso esta campaña es ahora más necesaria que nunca», ha detallado la titular regional de Igualdad.

«La violencia sexual no es un problema privado, es un problema público y social, y erradicarla depende de todas, pero especialmente, también, de todos», ha declarado la consejera.

Al acto, al que ha asistido la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, y la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha finalizado con la actuación en directo de Itziar Gregorio y con la proyección del videoclip que acompañará durante todo el verano las fiestas de Castilla-La Mancha.