Suscribete a
ABC Premium

Un detenido en Alovera por la compraventa ilícita de 220 juguetes robados en Borox (Toledo)

La Guardia Civil continua las investigaciones y no descarta más detenciones relacionadas con los hechos

Detenido un delincuente reincidente tras robar con violencia 320 euros en una gasolinera de la A-2 en Azuqueca de Henares

Los juguetes recuperados por la Guardia Civil
Los juguetes recuperados por la Guardia Civil abc

ABC

Guadalajara

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Alovera a un varón, como presunto autor de un delito de receptación relacionado con la sustracción de una importante cantidad de juguetes en Borox (Toledo).

Los hechos que motivaron esta detención tuvieron lugar ... el a finales del pasado mes de noviembre cuando un ciudadano denunció la sustracción de una gran cantidad de juguetes que tenía almacenados en una nave industrial en la localidad toledana de Borox, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app