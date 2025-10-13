Suscribete a
El Debate de la Región arranca este jueves a las 10.30 horas con el discurso de Page sin límite de tiempo

No antes de las 16.00 horas, comenzará la sesión vespertina con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios

Emiliano García-Page durante una intervención en el pleno de las Cortes
Emiliano García-Page durante una intervención en el pleno de las Cortes ABC

ABC

El Debate sobre el Estado de la Región arrancará este jueves, día 16 de octubre, a partir de las 10.30 horas en las Cortes de Castilla-La Mancha con el discurso del presidente autonómico, Emiliano García-Page, sin límite de tiempo. No antes ... de las 16.00 horas, comenzará la sesión vespertina con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que tendrán réplica y contrarréplica del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

