El Debate de la Región arranca este jueves a las 10.30 horas con el discurso de Page sin límite de tiempo

El Debate sobre el Estado de la Región arrancará este jueves, día 16 de octubre, a partir de las 10.30 horas en las Cortes de Castilla-La Mancha con el discurso del presidente autonómico, Emiliano García-Page, sin límite de tiempo. No antes ... de las 16.00 horas, comenzará la sesión vespertina con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que tendrán réplica y contrarréplica del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así lo ha detallado la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Charo García-Saco, en una rueda de prensa desde la sala institucional del Parlamento regional, después de que se haya convocado formalmente el Debate sobre el Estado de la Región en el formato habitual en las Cortes de Castilla-La Mancha de doble jornada, es decir, jueves y viernes 16 y 17 de octubre.

El Debate de la Región arrancará de este modo a las 10.30 horas, más temprano que en otras sesiones, donde el presidente de Castilla-La Mancha comparecerá sin límite de tiempo. Tras la misma, se levantará la sesión y se reanudará no antes de las 16.00 horas, donde los portavoces de los grupos parlamentarios contarán con dos intervenciones, y tendrán réplica y contrarréplica de García-Page.

Al término de la jornada, se iniciará un trámite que, aunque «no es visible», es «muy intenso», en el que se produce el registro de las resoluciones de los grupos parlamentarios. La Mesa estudiará las resoluciones con el personal de las Cortes y las registrará para que puedan ser debatidas al día siguiente, viernes, a partir de las 9.30 por los diferentes grupos parlamentarios.

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes ha confiado en que el Debate de la Región sea «una sesión basada en el respeto y en la cordialidad» y se produzca un debate «sano y democrático», al tiempo que sirva para «dar un impulso», otra vez, a las políticas que mejoran la vida de la ciudadanía en Castilla-La Mancha.