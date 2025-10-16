Un debate de gestos, silencios, pasillos y chascarrillos

El Debate sobre el Estado de la Región llega cada año con un rico ritual de protocolo institucional, gestos políticos y café bien cargado para seguir sin pestañear la larga jornada de intervenciones que estipula el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La cita, marcada en rojo en el calendario político regional, nos ha dejado también una fotografía social plagada de curiosidades, reencuentros, silencios y estilismos para todos los gustos.

El primero en posar, aunque de manera no oficial, fue el grupo parlamentario del Partido Popular. Algunos de sus diputados no esperaron ni a llegar al salón de Plenos para hacerse el selfie de rigor. Optaron por el ascensor como improvisado fotomatón mientras bajaban a recibir a su líder, Paco Núñez. Él llegó puntual, a las 10:15 horas, ocho minutos después que el presidente regional, Emiliano García-Page, que apareció a las 10:07 con su equipo y se dirigió directamente al despacho del presidente de las Cortes, Pablo Bellido.

Bellido, por cierto, lucía en la solapa un pin con la bandera de Palestina, un gesto que no pasó inadvertido en estos tiempos en los que los símbolos dicen tanto como los discursos. Mientras, los pasillos se llenaban de saludos, besos, abrazos… aunque hubo dos protagonistas que evitaron cualquier contacto: Page ya estaba en el salón de Plenos cuando Núñez hizo su entrada con su bancada, sin cruce de palabras ni saludo institucional.

Paco Núñez con parte de su equipo en el ascensor de las Cortes de Castilla-La Mancha ABC

Y entonces apareció ella: Manoli, camarera de la cafetería de las Cortes y verdadera institución entre periodistas y diputados, que protagonizó uno de los grandes momentos de la mañana. A las 10:26 horas, con el reloj apretando, pasó con su bandeja de cafés rumbo al despacho presidencial y, al ver a los medios apelotonados en el pasillo, soltó con la confianza que dan los años: «No preguntéis lo que sabéis que no podéis preguntar». Risas generalizadas, clics de cámaras y algún que otro asentimiento cómplice.

El consejero de Agricultura, Julián Martínez, casi se cuela directamente en el salón de Plenos por llegar justo de tiempo, pero fue redirigido, a viva voz, al despacho de Bellido para la reunión informal previa del Consejo de Gobierno.

Los consejeros salieron luego en fila por el pasillo flanqueado por los periodistas y por los medios gráficos. Cerrando la comitiva, Page saludó brevemente a los periodistas, aunque sin revelar el contenido de su intervención.

En esta ocasión, Page optó por una corbata azul marino con motivos rojos. Núñez repitió el tono azul, pero con topos blancos, y David Moreno, de Vox, eligió el verde, también con lunares blancos. Fue precisamente el dirigente del partido radical quien recibió una llamada de atención desde la Presidencia por interrumpir insistentemente la intervención matinal de Page.

David Moreno, de Vox, atiende a la televisión pública de Castilla-La Mancha ABC

En clave de estilismos, hubo quien no pasó desapercibida. Ella fue María de los Ángeles López, delegada de la Junta en Cuenca, que destacó por su estilo y clase, siendo de los invitados la que más miradas y flashes acaparó, eso sí, sin robar protagonismo al contenido político de una jornada densa.

Page habló durante tres horas y diez minutos, combinando datos y anuncios con su habitual ironía y recuerdos personales. Aseguró que no quería hacer «un ladrillo dialéctico», y evocó sus años como alcalde de Toledo, criticando los tiempos de Nacho Villa en la televisión pública regional: «Atacando a los contrarios, atacándonos desde el PP», dijo.

Emiliano García-Page, tras su intervención de 3 horas y 10 minutos, vuelve a su escaño y mira el reloj ABC

Ya en tono más serio, Page volvió a uno de sus mantras, según la RAE, frases sagradas que se recitan durante el culto para invocar a la divinidad, reivindicando la honestidad de la clase política, al menos, de su partido en Castilla-La Mancha y, por ende, de su Gobierno autonómico. «En esta región hay honestidad en el bolsillo y en las palabras... Ojalá España se pareciera un poco a Castilla-La Mancha», soltó, sin más gesto que el de la pausa calculada.

El telón de esta primera jornada de debate se cerró con más silencios -como el de Page que no dio réplica a Vox- que frases, y con la certeza de que, a veces, los pasillos dicen tanto como los discursos. Y si no, que se lo pregunten a Manoli.