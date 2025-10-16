Un debate de gestos, silencios, pasillos y chascarrillos

Suscribete a
El Debate sobre el Estado de la Región arranca entre selfies, cafés, pasarela de estilismos y sin saludo entre el presidente Emiliano García-Page y Paco Núñez del PP

Los deberes de García-Page a su equipo de Gobierno para el año 2026, en un clic

Pasillo flanqueado por los medios de comunicación mientras Page avanza hacia el salón de Plenos ABC

J. Guayerbas

Toledo

El Debate sobre el Estado de la Región llega cada año con un rico ritual de protocolo institucional, gestos políticos y café bien cargado para seguir sin pestañear la larga jornada de intervenciones que estipula el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

