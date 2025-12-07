El Club Calipso de Illescas (Toledo) logra el Premio Iberdrola Supera Inclusión entre 1.300 candidatos

El Club Deportivo Elemental Calipso de natación artística, con sus escuelas deportivas en Madrid capital, Illescas (Toledo) y Arganda del Rey (Madrid), se ha hecho con el ﻿Premio Iberdrola Supera Inclusión entre 1.300 candidatos, siendo la primera vez que este prestigioso reconocimiento ... recae en sendas comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Madrid.

Según ha informado Iberdrola en nota de prensa, el premio está dotado con 50.000 euros y permite reforzar la labor que desarrolla el club con adultos y personas con discapacidad física e intelectual en equipos de natación artística.

La natación artística del club se distingue por su enfoque sensorial, es decir, se oye y se siente, pero también se adapta. Varios deportistas con discapacidad auditiva han encontrado aquí un espacio donde potenciar sus capacidades, disfrutar del deporte en igualdad y acceder a entrenamientos diseñados para mejorar su percepción acuática, coordinación y autonomía.

La sexta edición de los Premios Iberdrola Supera se celebró en su Campus de Innovación y Formación en Madrid. Con estos galardones la compañía reconoce e impulsa los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España.

Al evento, presentado por las periodistas Noemí de Miguel y Mónica Martínez, asistieron más de 20 Embajadoras Iberdrola, referentes del deporte femenino como Alexia Putellas, María Pérez, Ana Peleteiro, Carolina Marín, Teresa Perales, Inés Bergua, Irene Paredes, Elena Congost, Paula Leitón, Laura Delgado y Susana Rodríguez.

Los seis proyectos ganadores

En esta edición, los Premios Iberdrola Supera han recibido 1.300 candidaturas. Cada categoría cuenta con una dotación de 50.000 euros, lo que supone un total de 300.000 euros, para impulsar y ampliar los objetivos de las iniciativas premiadas.

Los proyectos galardonados este año fueron el Club Gimnasia Rítimica y Estética Paiporta de la Comunidad Valenciana en el Supera Base; el Dream Team Kukullaga de Bizkaia en el Supera Competición; el CEIP Lope de Vega de León en el Supera Social; la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista de la Universidad de Zaragoza en el Supera Difusión; el Club de Mar Castropol de Asturias en el Supera Impulso Rural; y el ya citado Club Deportivo Elemental Calipso de Castilla-La Mancha y Madrid en el Supera Inclusión.

La deliberación ha corrido a cargo de un jurado de honor compuesto por figuras del deporte y de la comunicación como Vicente del Bosque, Sandra Sánchez, Iker Casillas, Lydia Valentín, Sonsoles Ónega y Susanna Griso, además de algunas de las Embajadoras Iberdrola.