El Club Calipso de Illescas (Toledo) logra el Premio Iberdrola Supera Inclusión entre 1.300 candidatos

El premio ha recaído por primera vez en Castilla-La Mancha gracias al Club Deportivo Elemental Calipso de natación artística con sus escuelas en Madrid capital, Illescas (Toledo) y Arganda del Rey (Madrid)

Los Reyes presidirán en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Toledo

El Club Deportivo Elemental Calipso de natación artística, con sus escuelas deportivas en Madrid capital, Illescas (Toledo) y Arganda del Rey (Madrid), se ha hecho con el ﻿Premio Iberdrola Supera Inclusión entre 1.300 candidatos, siendo la primera vez que este prestigioso reconocimiento ... recae en sendas comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Madrid.

