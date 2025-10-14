Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Castilla-La Mancha actualiza su Formación Profesional para «adaptarla al tejido productivo»

Se han adaptado ocho nuevos decretos de currículo tanto para Grado Superior como Grado Medio

Más del 80 por ciento del alumnado de FP de Castilla-La Mancha consigue empleo

Amador Pastor, consejero de Educación , Cultura y Deportes
Amador Pastor, consejero de Educación , Cultura y Deportes
E. Bustos

E. Bustos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado ocho nuevos decretos de currículo adaptados al nuevo modelo de Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Con ello, la región se sitúa entre las primeras comunidades en adaptar ... su oferta formativa a las necesidades del tejido productivo.

