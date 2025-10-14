Castilla-La Mancha actualiza su Formación Profesional para «adaptarla al tejido productivo»

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado ocho nuevos decretos de currículo adaptados al nuevo modelo de Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Con ello, la región se sitúa entre las primeras comunidades en adaptar ... su oferta formativa a las necesidades del tejido productivo.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha explicado que estas actualizaciones podrían beneficiar a unos 400 alumnos en los próximos cursos. «Llevamos años fortaleciendo nuestro sistema de Formación Profesional, generando oportunidades desde los grados básicos hasta los cursos de especialización más avanzados», ha señalado.

Entre las novedades destaca el Curso de Especialización de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python, ya implantado en un centro de Albacete. También se han actualizado los currículos de los cursos de especialización en Comercio Electrónico, Posicionamiento en Buscadores y Comunicación en Redes Sociales, y Redacción de Contenidos Digitales para Marketing y Ventas, todos ellos orientados al ámbito del comercio online.

Asimismo, se renueva el Curso de Especialización en Inspección Técnica y Peritación de Siniestros de Vehículos, en respuesta a la demanda del sector asegurador, y el de Tecnología y Gestión Quesera, que reforzará la formación vinculada a una de las industrias más representativas de la región.

En los grados medios, se incorporan los programas de Coordinación de Reuniones, Congresos y Ferias, y Floristería y Arte Floral.

Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha fue la primera comunidad en adaptar los 160 títulos de FP a la realidad regional, consolidando el carácter dual de toda su oferta. Actualmente, más de 12.400 empresas colaboran con la Consejería en la formación del alumnado, facilitando estancias en empresas y mejorando la empleabilidad, que supera el 80 %.

La región cuenta además con cinco centros de excelencia reconocidos por el Ministerio, especializados en ámbitos como la aeronáutica, el turismo, la inteligencia artificial, la fabricación automatizada y las tecnologías de la información.

En total, la oferta de FP en Castilla-La Mancha incluye 30 cursos de especialización, 967 ciclos formativos y atiende a 46.000 alumnos, cifras que, según el consejero, «rompen todas las estadísticas de alumnado que elige la Formación Profesional como primera opción».