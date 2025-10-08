Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha impulsa la FP Dual con prácticas desde el primer curso en tres nuevos ciclos formativos

Padilla ha señalado que «con estos tres ciclos formativos, Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada, Técnico en Seguridad y Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales se llegará a 400 alumnos y alumnas»

Castilla-La Mancha invertirá 657.000 € en la formación del profesorado de FP que beneficiará a 6.400 docentes

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha
Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha JCCM
E. Bustos

E. Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado tres nuevos decretos para ciclos formativos de Formación Profesional para «adaptarlos a la normativa establecida por el Ministerio», según ha informado este miércoles la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.

En concreto, se trata del Grado ... Medio en Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada, el Grado Medio en Técnico en Seguridad y la nueva titulación del Técnico en Riesgos Profesionales donde «la principal novedad» de estos tres decretos es que «introducimos la FP Dual desde el primer curso. Hasta ahora, las prácticas empezaban en el segundo curso del ciclo. Con estas modificaciones que introducimos lo que hacemos es que los chicos y chicas que cursen estos ciclos formativos desde el primer curso ya tendrán prácticas en empresas», ha apuntado la portavoz del Ejecutivo regional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app