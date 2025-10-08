Castilla-La Mancha impulsa la FP Dual con prácticas desde el primer curso en tres nuevos ciclos formativos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado tres nuevos decretos para ciclos formativos de Formación Profesional para «adaptarlos a la normativa establecida por el Ministerio», según ha informado este miércoles la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.

En concreto, se trata del Grado ... Medio en Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada, el Grado Medio en Técnico en Seguridad y la nueva titulación del Técnico en Riesgos Profesionales donde «la principal novedad» de estos tres decretos es que «introducimos la FP Dual desde el primer curso. Hasta ahora, las prácticas empezaban en el segundo curso del ciclo. Con estas modificaciones que introducimos lo que hacemos es que los chicos y chicas que cursen estos ciclos formativos desde el primer curso ya tendrán prácticas en empresas», ha apuntado la portavoz del Ejecutivo regional.

En el caso del Grado Medio en Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada, Padilla ha indicado «los y las tituladas ejercerán su actividad en el servicio de sanidad ambiental dedicado al control de organismos nocivos, en aguas, piscinas o en zonas de baño. Además, lo harán implementando las metodologías, técnicas precisas y aplicando toda la legislación vigente en varios ámbitos como es la legislación sanitaria, protección ambiental y de prevención de riesgos laborales». Un ejemplo, en palabras de la consejera, de la «ampliación de oferta por la que ha apostado el Gobierno regional en cuanto a la FP en Castilla-La Mancha». Este ciclo comenzará el próximo curso.

El otro ciclo de Grado Medio en Técnico en Seguridad se encargará de efectuar la vigilancia y la protección de bienes y personas en espacios públicos y privados, tanto en entornos urbanos como naturales. «Este ciclo formativo ya se imparte este curso, en el IES 'Fernando Zóbel' de Cuenca, con muy buena acogida, ya que ya se han cubierto todas las plazas», ha puntualizado.

Por último, con la nueva titulación del Técnico en Riesgos Profesionales, el Ejecutivo ha tenido que hacer una actualización del currículum. «Lo que hemos hecho es adaptarlo a los cambios legislativos en materia medioambiental y a las nuevas tecnologías. Además, va a permitir que los alumnos que lo cursen, tengan mayor polivalencia profesional y se les facilita una mayor inserción laboral». Esta titulación ya se imparte en el IES 'Don Bosco' de Albacete, en el IES 'Leonardo Da Vinci' de Puertollano, en el IES 'Azarquiel' de Toledo, en el IES 'Aguas Vivas' de Guadalajara, y en el IES 'Juan Antonio Castro' de Talavera de la Reina.

Padilla ha destacado «la apuesta de manera muy decidida por la Formación Profesional en nuestra región. Son ya 997 las enseñanzas de Formación Profesional que impartimos en el conjunto de la región, con 45.000 alumnos y alumnas inscritos, una cifra récord de matriculados». Unas cifras que, a su juicio, responden a «una buena acogida no solo por parte del alumnado, sino también de las empresas», ya que han aumentado un 50 por ciento en el último año, llegando a ser 11.500 las empresas participantes en ciclos de FP.

Según la portavoz regional, «un éxito« de la FP es que »más del 80 por ciento del alumnado de FP de Castilla-La Mancha consigue trabajo en sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma», respondiendo a las demandas de la comunidad, lo que se traduce en que el 44,8 por ciento de las ofertas de empleo que se ofrecen piden FP. Así que también es un buen indicador de la apuesta por los ciclos formativos tanto para alumnado, para las empresas y para el desarrollo y la generación de empleo en Castilla-La Mancha».

Más zonas verdes en Ciruelos

En otro orden de asuntos, la portavoz ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de un terreno propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo), para que se destine a zonas verdes.

«Se trata de una actuación con la que buscamos reforzar el valor social del patrimonio público y mejorar el entorno urbano del municipio», ha señalado Padilla, quien ha especificado que el terreno se encuentra en la carretera de Mora número 6.