Más del 80 por ciento del alumnado de FP de Castilla-La Mancha consigue empleo

La Formación Profesional Dual se ha convertido en una vía directa al empleo, ya que «entre el 80 y el 100 por ciento de los alumnos« que terminan sus estudios en FP consiguen un trabajo. Sobre todo, en determinados sectores estratégicos como la fabricación mecánica, la automoción, el transporte o en actividades relacionadas con el Tercer Sector.

Así lo ha destacado este miércoles la viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación. María del Mar Torrecilla, durante la clausura de la jornada 'FP Dual CLM. Sumando talento en las empresas', organizada por Cecam CEOE-Cepyme, donde tras recordar que FP es combinación de teoría y práctica, estos alumnos tienen «20 puntos por encima de empleabilidad con respecto a aquellos otros que tienen una menor cualificación». «Son unos datos muy importantes ya que estamos batiendo récords porque este curso se han matriculado en torno a 45.000«, ha precisado.

En este sentido, ha recalcado, que estos datos «dan una idea de la importancia» que tiene el realizar estos estudios. «Se habla de que en 2030, entre el 50 y el 70 por ciento de los empleos requerirán una formación técnica que estará directamente relacionada con la FP. Unas cifras que, a juicio de la viceconsejera, alientan a seguir impulsando y apostando por esta fórmula».

Un programa que «no va dirigido exclusivamente a zonas urbanas también a zonas rurales», gracias a la colaboración con las empresas de la región. Torrecilla ha recordado que como muestra del «firme apoyo» del Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido «casi 1,5 millones de euros para que pymes y micropymes que necesitan un poquito más de ayuda para poder formar dentro de sus empresas».

Los jóvenes y las mujeres, más formados

Por su parte, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social, y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust, ha señalado la importancia de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y el compromiso del Ejecutivo autonómico por ampliar e impulsar estas líneas, que permiten la formación con experiencia laboral directa en las empresas de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha citado ejemplos recientes de éxito como los programas duales diseñados y puestos en marcha en empresas de sectores estratégicos como la movilidad eléctrica y sostenible como Cummins, en Guadalajara, o Sumitomo, en Cuenca, que esta misma semana ha iniciado la selección de los alumnos que participarán en los cuatro programas dirigidos a cubrir 52 nuevas contrataciones en su factoría.

«Desde el 2023 al 2025, solamente en el ámbito de la formación profesional y en el ámbito laboral, se han destinado más de 307 millones de euros por parte del Gobierno de Castilla La Mancha, alcanzándose a más de 138 000 personas», ha señalado Asimismo, ha destacado que el número de jóvenes que tenían baja cualificación se ha reducido en un 72 por ciento. «Tenemos en torno a 17.000 jóvenes menos que han adquirido esa cualificación, así como 15 000 mujeres menos en paro».

Por último, el secretario general de Cecam, Mario Fernández, ha destacado "las ventajas muy claras" que tiene el estudiar FP, tanto para el alumnado como para las empresas. "Hay una menor tasa de abandono y una mayor de inserción, incluso por encima de títulos universitarios", Así, ha añadido que "hay un problema" ya que la demanda por parte de las empresas de capital humano cualificado es muy alta y "ésta es una fórmula que se está poniendo encima de la mesa como válida y exitosa".