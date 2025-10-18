La carrera solidaria Campus a través de la UCLM se celebrará el próximo 29 de octubre

La sexta edición de Campus a través, la carrera solidaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se celebrará el próximo 29 de octubre en todos los campus y sedes de la institución académica.

Como novedad, el alumnado de bachillerato podrá ... participar por primera vez en la actividad deportiva a través de la colaboración institucional entre la UCLM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha informado la Universidad en nota de prensa.

La inscripción, abierta a la comunidad universitaria hasta el próximo 27 de octubre, tiene un coste dos euros que irán destinados a la organización comunitaria Cruz Roja. El pistoletazo de salida está previsto a las 16:30 horas y los dorsales solidarios podrán recogerse una hora antes. Cada participante recibirá una camiseta de la UCLM como obsequio y al finalizar la carrera se sorteará ropa deportiva. Todos los recorridos se desarrollarán en cuatro kilómetros de manera aproximada por las inmediaciones de la universidad regional. Por localizaciones, la línea de salida se encuentra en la puerta del Paraninfo Universitario en el campus de Albacete, la puerta de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial en Almadén, la parte delantera de la Facultad de Químicas en Ciudad Real, la cuesta de la Facultad de Educación en Cuenca, el parking de la UCLM en Talavera de la Reina y la plaza Sagrado Corazón de Jesús en Toledo. Sin carácter competitivo, se podrá completar trotando, corriendo o incluso caminando. Desde el servicio de Deportes de la UCLM animan a alumnado universitario y de bachillerato, personal de gestión, administración y servicios y personal docente e investigador a participar en esta iniciativa con fines benéficos.

