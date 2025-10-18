Suscribete a
La carrera solidaria Campus a través de la UCLM se celebrará el próximo 29 de octubre

Se celebrará el próximo 29 de octubre en todos los campus y sedes de la Universidad regional

Los beneficios se destinarán a Cruz Roja
Toledo

La sexta edición de Campus a través, la carrera solidaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se celebrará el próximo 29 de octubre en todos los campus y sedes de la institución académica.

Como novedad, el alumnado de bachillerato podrá ... participar por primera vez en la actividad deportiva a través de la colaboración institucional entre la UCLM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha informado la Universidad en nota de prensa.

