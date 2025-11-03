Benjamín Prieto deja la Presidencia del PP de Cuenca tras trece años al frente del partido

Benjamín Prieto dejará de ser presidente del Partido Popular de Cuenca este lunes. Así lo ha adelantado el propio Prieto a la Cadena Ser, y confirman fuentes del partido a ABC. La decisión surtirá efecto en cuanto la ratifique el Comité Ejecutivo nacional del PP ... , que se reúne esta tarde.

Prieto ha explicado que se marcha «para que el partido pueda empezar un nuevo ciclo», una vez vencido su tercer mandato el pasado mes de julio. Hasta la celebración del próximo Congreso Provincial del PP, la dirección del partido quedará en manos de una gestora encabezada por el diputado regional José Martín-Buro.

Aunque abandona la Presidencia provincial, Benjamín Prieto continuará como senador y, dentro del organigrama nacional, pasará a ocupar la Secretaría General en el área de coordinadores del equipo de Miguel Tellado, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo.

Con su salida, Prieto pone fin a trece años al frente del Partido Popular de Cuenca. Fue elegido por primera vez en junio de 2012, reelegido en 2017 y posteriormente en 2021, en un proceso en el que contó con el apoyo prácticamente unánime de los compromisarios populares.