La acusada de matar a su bebé recién nacido en Albacete realizó 253 búsquedas en Internet de métodos abortivos durante el embarazo

El juicio contra la mujer acusada de matar a su recién nacido en Elche de la Sierra (Albacete) arrojándolo a una papelera ha continuado este martes en la Audiencia Provincial con la prueba testifical de los agentes de la Guardia Civil que dirigieron la ... investigación. Durante su declaración, los instructores han asegurado que la acusada realizó 253 búsquedas en Internet relacionadas con embarazo, abortos y parto, algunas de ellas el mismo día en que comenzaron las contracciones, lo que -a su juicio- demuestra que la mujer era «totalmente consciente de su embarazo», en contra de la tesis de la defensa sobre un supuesto síndrome de embarazo críptico.

Los investigadores han explicado que la acusada buscó información sobre píldoras y plantas abortivas, métodos para cortar el cordón umbilical, cómo limpiar el útero tras el parto y formas de controlar el dolor de las contracciones, incluso a las 16 horas del mismo día del nacimiento. Este patrón, según la Guardia Civil, evidencia que «sabía en todo momento lo que estaba ocurriendo y que iba a dar a luz».

Los agentes también han detallado que intervinieron los teléfonos de la acusada, su entonces marido y su suegra, lo que les permitió descartar la participación de ambos en el presunto asesinato, pese a lo sostenido por la defensa. La localización del móvil del exmarido, junto con testigos que lo situaban en una jornada de caza fuera de la localidad, llevó a los investigadores a concluir que no estuvo presente en los hechos. Las conversaciones intervenidas revelan, además, que tanto él como su madre mostraron «total incertidumbre» sobre lo ocurrido, sin indicios de que conocieran el embarazo o la muerte del bebé.

El recién nacido murió esa misma noche por un fallo cardiorrespiratorio provocado por shock hipovolémico, hipotermia y asfixia. El juicio con jurado popular arrancará este lunes en la Sala Segunda la Audiencia Provincial

La Guardia Civil ha señalado que la mujer mantuvo «una vida normal» durante la gestación, con un estilo de vida incompatible con el cuidado del embarazo: consumió alcohol, fumó y dejó de acudir a revisiones médicas en la fase final. Según la acusación, la mujer confesó inicialmente a su marido que estaba embarazada, pero, tras la reacción de disgusto de él, le mintió asegurándole que había sufrido un aborto espontáneo en mayo de 2023. A partir de ese momento, ocultó que seguía en estado.

La búsqueda paralizó el sistema de residuos de Albacete

Los investigadores han relatado que la acusada dio a luz en el baño de su casa y acudió posteriormente al hospital de Hellín por una fuerte pérdida de sangre, negándose a hablar con los profesionales sanitarios. En un principio se estimó que el parto había ocurrido entre 24 y 48 horas antes, por lo que se activó un protocolo urgente y se paralizó el sistema de residuos de la provincia ante la posibilidad de que el bebé se encontrase en un contenedor.

Sin embargo, al día siguiente, tras una revisión forense, se determinó que el nacimiento había sido la misma noche de los hechos, lo que llevó a los agentes a registrar el domicilio, donde finalmente hallaron al recién nacido en el fondo de una papelera, comprimido entre excrementos de perro y dentro de una bolsa muy anudada que impedía la respiración.

En su declaración, el exmarido ha asegurado que se enteró del embarazo en abril de 2023 y que expresó preocupación por su situación económica, pero «en ningún momento» le pidió abortar. Afirmó no haber sospechado que su mujer siguiera embarazada y relató cómo la encontró «muy blanca y con mucho frío» la noche de los hechos antes de trasladarla al hospital. Su madre, por su parte, ha reconocido haber manipulado la bolsa de basura sin saber lo que contenía. «Ojalá hubiera escuchado algo; ahora tendría un nieto de tres años», ha declarado entre lágrimas.

La sesión ha concluido con el testimonio del personal del hospital de Hellín, que ha descrito las pruebas realizadas a la mujer y las señales claras de un parto reciente pese a su negativa inicial a reconocerlo.

La Fiscalía solicita, además de la pena de prisión, la privación de la patria potestad sobre su otra hija, una orden de alejamiento durante 31 años y una indemnización de 50.000 euros a la menor y 100.000 euros al padre del bebé fallecido.