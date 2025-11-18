Suscribete a
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

tribunales

La acusada de matar a su bebé recién nacido en Albacete realizó 253 búsquedas en Internet de métodos abortivos durante el embarazo

Los investigadores han explicado que la mujer buscó información sobre píldoras y plantas abortivas, métodos para cortar el cordón umbilical y formas de controlar el dolor de las contracciones

La acusada de matar a su bebé y tirarlo a una papelera en Elche de la Sierra culpa al marido y la suegra para evitar la prisión permanente revisable

La Fiscalía mantiene la pena de prisión permanente revisable para la acusada
EFE

ABC

Toledo

El juicio contra la mujer acusada de matar a su recién nacido en Elche de la Sierra (Albacete) arrojándolo a una papelera ha continuado este martes en la Audiencia Provincial con la prueba testifical de los agentes de la Guardia Civil que dirigieron la ... investigación. Durante su declaración, los instructores han asegurado que la acusada realizó 253 búsquedas en Internet relacionadas con embarazo, abortos y parto, algunas de ellas el mismo día en que comenzaron las contracciones, lo que -a su juicio- demuestra que la mujer era «totalmente consciente de su embarazo», en contra de la tesis de la defensa sobre un supuesto síndrome de embarazo críptico.

