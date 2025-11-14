Suscribete a
ABC Premium

La Fiscalía solicita prisión permanente para la madre acusada de matar a su recién nacido en Albacete tirándolo a la basura

El recién nacido murió esa misma noche por un fallo cardiorrespiratorio provocado por shock hipovolémico, hipotermia y asfixia. El juicio con jurado popular arrancará este lunes en la Sala Segunda la Audiencia Provincial

Interior de la Audiencia Provincial de Albacete
Interior de la Audiencia Provincial de Albacete e. press

ABC

Toledo

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete inicia este lunes el juicio con jurado popular contra C.N.G., acusada de asesinar a su bebé recién nacido al abandonarlo en un cubo de basura. La Fiscalía ha solicitado para ella prisión permanente ... revisable, la privación de la patria potestad respecto a su otra hija, una orden de alejamiento de 31 años, y una indemnización de 50.000 euros para la menor y de 100.000 euros para el padre del bebé fallecido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app