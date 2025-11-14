La Fiscalía solicita prisión permanente para la madre acusada de matar a su recién nacido en Albacete tirándolo a la basura

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete inicia este lunes el juicio con jurado popular contra C.N.G., acusada de asesinar a su bebé recién nacido al abandonarlo en un cubo de basura. La Fiscalía ha solicitado para ella prisión permanente ... revisable, la privación de la patria potestad respecto a su otra hija, una orden de alejamiento de 31 años, y una indemnización de 50.000 euros para la menor y de 100.000 euros para el padre del bebé fallecido.

Según recoge el escrito de acusación, la mujer estaba embarazada desde abril de 2022 y dejó de acudir a las citas con el servicio de Obstetricia del Hospital de Hellín desde la segunda mitad de la gestación. La acusación detalla que faltó a los controles médicos pertinentes y aseguró a su marido y familiares —que desconocían su embarazo— que había sufrido un aborto espontáneo.

A las 39 semanas, en enero de 2023, la acusada inició el parto «con pleno conocimiento de su estado», ya que había dado a luz anteriormente y era madre de una niña de tres años. Sin pedir ayuda ni asistencia sanitaria, dio a luz en el baño de su domicilio «con la intención de que nadie se enterara del nacimiento de su hijo y acabar con su vida», sostiene la Fiscalía.

El escrito señala que el bebé nació «vivo y en buen estado de salud». Tras cortar el cordón umbilical, la madre arrojó al recién nacido al cubo de basura de la vivienda, donde lo dejó morir. Esa noche, cuando la suegra llegó al hogar y vio el suelo manchado de sangre, la mujer afirmó que había sufrido «una menstruación muy abundante y dolorosa», motivo por el que su marido decidió trasladarla al Hospital de Hellín. En el centro sanitario, negó reiteradamente haber estado embarazada o haber dado a luz.

El recién nacido murió esa misma noche por un fallo cardiorrespiratorio provocado por shock hipovolémico, hipotermia y asfixia, según detalla la acusación. La mujer permanece en prisión provisional desde entonces.