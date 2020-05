GUADALAJARA Un empresario duerme en el ayuntamiento para que le paguen una factura de hace un año La empresa, dedicada a hinchables y actividades infantiles, fue requerida por el Patronato de Deportes el 1 de junio de 2019 durante la celebración del Triatlón

Un empresario ha pasado la noche a las puertas del Ayuntamiento de Guadalajara para que le paguen una factura pendiente desde hace un año.

Una situación que ha reconocido el equipo de gobierno que ha señalado que la empresa en cuestión, dedicada a hinchables y actividades infantiles, fue requerida por el Patronato de Deportes para prestar servicio el pasado 1 de junio de 2019 durante la celebración del Triatlón.

Asimismo, han señalado que el antiguo equipo de gobierno con Antonio Román como alcalde y Eladio Freijo como concejal de Deportes, no abrieron el correspondiente expediente, no formularon el necesario contrato y no realizaron la imprescindible retención de crédito.

El nuevo equipo de gobierno, siendo concejal de Deportes Evaristo Olcina, han señalado, se encontró numerosas prestaciones de servicio realizadas de esta misma manera: sin procedimiento administrativo y, por tanto, irregular.

Ante esta situación, el Ayuntamiento hizo saber a la empresa en cuestión que no existía ningún contrato reglamentariamente conformado y que había que regularizar su situación.

El concejal de Deportes, Evaristo Olcina, se desplazó en la madrugada del jueves hasta las puertas del Ayuntamiento donde el propietario de la empresa en cuestión ha decidido pasar la noche en señal de protesta y se le ha hecho saber que la transferencia ya está realizada.

Este jueves el Ayuntamiento ha comprobado que el proveedor tiene ya ingresado el dinero correspondiente.