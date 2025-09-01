La Princesa Leonor inicia su último curso de formación militar en San Javier

La Princesa Leonor ha comenzado este lunes su último curso de formación militar en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia). La Heredera ha llegado a mediodía a la que será su hogar durante el próximo curso tras pasar por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), que incluyó una travesía de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano.

En la AGA, que ha remodelado sus instalaciones con nuevos aparatos y simuladores, la Princesa ha ingresado como alférez alumna del cuarto curso del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio en la especialidad de Vuelo. Formará parte de la LXXVIII Promoción de la AGA y será, como recalcó el director general de la AGA, el coronel Luis Felipe González Asenjo, «una alumna más, sin ningún trato especial». Esta promoción cuenta con 74 alumnos.

De esta manera, la Princesa repite los pasos de su abuelo (Juan Carlos I entró en la academia en 1959) y su padre (Felipe VI llegó a Murcia en 1989) pero con una diferencia fundamental en su formación: ya no entrenará con los CASA C-101 de la Patrulla Águila. Estos aparatos, de fabricación española, fueron jubilados en junio después de 40 años de servicio y sustituidos por los Pilatus PC-21, aeronaves turbohélices de fabricación suiza. La AGA cuenta con 24 de estos aparatos y espera la llegada de otros catorce. También cuentan con diferentes simuladores: cuatro de entrenamiento básico, los Cockpit Procedure Training (CPT), y tres más avanzados, los Flight Training Device (FTD).

Además de aprender a pilotar un avión, que culminará con la 'suelta' o el primer vuelo en solitario del alumno solo si el piloto está preparado, la hija mayor de los Reyes también recibirá nociones sobre drones o satélites. Curiosamente, uno de cada diez alumnos de la AGA elige como opción profesional ser piloto de drones, tres de cada diez opta por cazas y ataque, un 40% opta por el transporte y un 20% por los helicópteros.

Pabellón 6

La Princesa compartirá habitación en el pabellón 6 con otras tres compañeras, que se tendrán que levantar a las 6.30 horas. Media horas después está citada a desayunar, para comenzar a las ocho de la mañana las clases. Se prolongarán hasta las tres de la tarde.

Pausa para comer y segundo turno de clases de 16.00 a 18.00 horas. Después, tiempo de asueto hasta las diez de la noche (la cena es libre), ya que a las 22.30 horas debe estar preparada para el toque de silencio.