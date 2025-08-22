Nuevos aviones, remodelación completa de las instalaciones (alojamientos y aulario) y más –y mejores– simuladores de vuelo. La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) se engalana y ultima los preparativos de cara al inicio del nuevo curso militar, que este año cuenta con ... una alumna muy especial: la Princesa Leonor. «Será una más, sin ningún trato especial», dejaron claro ayer tanto el director general de la AGA, el coronel Luis Felipe González Asenjo, como la ministra Margarita Robles, de visita en San Javier (Murcia) para supervisar la organización del ingreso de la hija mayor de los Reyes. «Su papel en las Fuerzas Armadas es muy importante», apuntó la titular de Defensa.

Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), la Heredera recala ahora en la AGA de San Javier (Murcia), a la que se incorporará el próximo 1 de septiembre –aunque su llegada está prevista para un día antes, el 31 de agosto–. Doña Leonor completará así el tercer y último año de su formación castrense en el mismo escenario en que ya lo hicieron su abuelo, Juan Carlos I, en 1959 y su padre, Felipe VI, treinta años más tarde, en 1989. Ingresará como alférez alumna de IV curso del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, y formará parte de la LXXVIII Promoción de la AGA, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto del Ministerio de Defensa del pasado 23 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El curso 2025-26, que está a punto de comenzar en la AGA, será «muy exigente» para la Princesa, adelantó Robles tras explicar que «está todo perfectamente diseñado y preparado» para la llegada de Su Alteza Real, quien, durante su paso por el Ejército de Tierra y por la Marina, demostró ser «una alumna con mucho interés por aprender y mejorar cada día, y con una magnífica convivencia». Unas cualidades que convierten a la futura jefa del Estado, dijo la ministra de Defensa, en «la viva imagen del compromiso y la profesionalidad».

A diferencia de los Reyes Juan Carlos y Felipe, la Princesa ya no aprenderá a pilotar a los mandos de los aviones de entrenamiento CASA C-101 (los míticos 'culo pollo' de la Patrulla Águila), de fabricación española y que se retiraron en junio tras cuarenta años de servicio, sino que lo hará a bordo de la aeronave turbohélice suiza Pilatus PC-21. «Es una salto exponencial», señala el coronel González Asenjo, que explicó que antes de que finalice el mes de noviembre, la AGA contará con hasta 38 de estas aeronaves, si bien todavía faltan 14 por llegar.

Los alféreces de la AGA, que comienzan a volar en el tercer año de su formación también tendrán a su disposición un total de siete simuladores de vuelo –«esto es, una capacidad muy grande», afirma el director de la AGA–: cuatro de entrenamiento básico, los Cockpit Procedure Training (CPT), y tres más avanzados, los Flight Training Device (FTD). El edificio que albergará precisamente a estos últimos, cuyas obras visitó ayer la ministra de Defensa, también es de nueva construcción.

En relación a los FTD, explica el capitán Daniel Orenes, constituyen «la mejor forma de experimentar el vuelo antes de subirse por primera vez a un avión porque hace todo lo que hace una aeronave real» gracias a su domo de 180 grados. Un paso previo que también habrá de dar la Princesa a partir del 1 septiembre para ganar confianza y así poder ponerse a los mandos del Pilatus por primera vez en, aproximadamente, un mes y medio a partir de su ingreso. Esto es, según estimaciones de la dirección de la AGA, entre finales del mes de septiembre y principios de octubre.

Cabe la posibilidad, además, de que, una vez agotadas todas las horas de vuelo en compañía de un instructor (que son entre 50 y 60, las mismas que pasará Doña Leonor al mano del simulador), tenga derecho a una 'suelta', algo que en el argot castrense significa que el alumno ya tiene capacidades suficientes para volar solo. Esto último dependerá de la mayor o menor destreza que demuestre la Princesa, explican.

Drones y satélites

La futura Reina «comenzará un exigente y demandante proceso de formación» a partir del 1 de septiembre a lo largo del cual, tanto ella como sus 59 compañeros de promoción –entre ellos, 14 mujeres–, estarán siempre acompañados por el «espíritu aviador». Es así como se refiere González Asenjo al trabajo en equipo, una destreza «que se convertirá en una constante durante su paso por esta Academia y que perdurará durante el resto de su carrera militar».

Aprender a pilotar un avión será uno de los principales ejes de su formación, pero no el único. Doña Leonor recibirá también nociones sobre drones o satélites, habida cuenta que, desde el año 2022, el Ejército del Aire es también del Espacio. De hecho, en la actualidad, cerca de un 10% de alumnos eligen ya especializarse en la modalidad de drones, una de las cuatro que existen junto con caza y ataque (30%), transporte (40%) y helicópteros (20%).