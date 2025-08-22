Suscribete a
La Academia General del Aire se prepara para la Princesa Leonor

La Heredera se incorpora el próximo 1 de septiembre como alférez de IV curso: «Será una más, sin ningún trato especial»

Robles, en la Academia General del Aire, sobre la Princesa Leonor: «Su papel en el Ejército es muy importante»

Uno de los 38 Pilatus PC-21 de la AGA en los que aprenderá a pilotar Doña Leonor
Uno de los 38 Pilatus PC-21 de la AGA en los que aprenderá a pilotar Doña Leonor
Patricia Romero

San Javier (Murcia)

Nuevos aviones, remodelación completa de las instalaciones (alojamientos y aulario) y más –y mejores– simuladores de vuelo. La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) se engalana y ultima los preparativos de cara al inicio del nuevo curso militar, que este año cuenta con ... una alumna muy especial: la Princesa Leonor. «Será una más, sin ningún trato especial», dejaron claro ayer tanto el director general de la AGA, el coronel Luis Felipe González Asenjo, como la ministra Margarita Robles, de visita en San Javier (Murcia) para supervisar la organización del ingreso de la hija mayor de los Reyes. «Su papel en las Fuerzas Armadas es muy importante», apuntó la titular de Defensa.

