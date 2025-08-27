Una ganadera afectada por el incendio en Sanabria suplica ayuda por carta a los Reyes

Los incendios que en estos días azotan el noroeste de Castilla y León han dejado un paisaje desolador. Las llamas han engullido casas y pastos a su paso. Tras él queda un reguero de ceniza; toca hacer recuento de daños. Algunos, como Marta Fernández, ganadera de Ribadelago de Sanabria, se resisten a que este episodio cambie su vida. La «desesperación» que vive le ha llevado a escribirles una carta a los Reyes, que este miércoles se han desplazado hasta la comarca para conocer de primera mano la situación del fuego y el alcance de los daños.

Fernández ha expicado la delicada situación en que se encuentra su explotación, de la que han sobrevivido «unas 200 cabezas de ganado». Con visible preocupación ha explicado como «toda la sierra» donde pastan sus animales está completamente calcinada. Ante la impotencia que siente al ver peligrar el sustento de su familia, decidió enviarles a los Reyes una carta.

«Les escribí un email, les mandé fotos y vídeos de cómo ahora mismo nos había quedado los pastos de arriba y les pedía que, por favor, que intercedieran con mí, por mí», detalla la zamorana, que pide «levantaran ese acotamiento» y que le permitan llevar el ganado a la zona más cercana al lago de Sanabria, cuya vegetación ha sobrevivido al fuego. Asi, «el ganado lo podríamos defender durante toda ahora esta época de invierno que se nos avecina, que va a ser muy dura», afirma Fernández sobre la petición que ha trasladado a sus Majestades.

El incendio de Molezuelas de la Carballeda activo desde el 7 de agosto, ha castigado con dureza varias comarcas del oeste de Zamora y el sureste de Orense. Puebla de Sanabria y Las Médulas han vivido días de terror ante la voracidad del fuego. Allí los vecinos han luchado contra las llamas para detener su avance.

Fernández ha explicado cómo las casas de Ribadelago han sido salvadas del incendio.: «Por todo el mundo, por la gente, por los ganaderos, por el pueblo que se ha volcado, por los medios que nos han ayudado todo lo que han podido y más, ahora mismo el pueblo está libre, mi explotación está en Ribadelago y no peligra». Aunque ha avisado de que «lo que peligra ahora mismo es el alimento y la situación de poder arrancar con el ganado otra vez».

Ahora espera que, con la ayuda de los Reyes, pueda continuar realizando una labor que «hace más de 20 años» que realiza junto a su marido.