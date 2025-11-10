España reafirma su oposición a Trump con el viaje de los Reyes a China

Los Reyes han aterrizado este lunes en Chengdu para iniciar la primera visita de Estado a China en dieciocho años. Un excepcional suceso que coincide con la participación, en mangas de guayabera, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro CELAC-UE (Comunidad ... de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea) celebrado en la ciudad colombiana de Santa Marta.

Sendos gestos que vienen a reiterar cómo la política exterior española se define estos días por oposición al presidente estadounidense Donald Trump. La llegada de los Reyes corrobora el apresurado acercamiento a la potencia emergente protagonizado por Sánchez, con tres desplazamientos en apenas dos años, una frecuencia sin precedentes en el histórico de relaciones y aún más brusca dada la tensión creciente del gigante asiático con estados unidos y la ue.

Si la segunda visita del presidente del Gobierno, en septiembre del año pasado, tuvo por contexto la guerra comercial en ciernes por los aranceles comunitarios a los coches eléctricos chinos; en la tercera, el pasado mes de abril, trató de abanderar una aproximación europea ante los aranceles universales de Trump.

El domingo, Sánchez se fotografiaba en compañía de dos de los principales adversarios del estadounidense en la región, el presidente brasileño Lula da Silva y el presidente colombiano Gustavo Petro. Este último, anfitrión de la cumbre, no dudó en señalar directamente a Trump. «Los mismos misiles que caen en Gaza, caen aquí, en el Caribe, sobre personas pobres», señaló, en referencia a los hundimientos de supuestas narcolanchas por parte de EE.UU.

Ante tal clima, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha tratado de enmarcar la visita de Estado a China dentro de la «total normalidad» diplomática y el amparo de la UE. «El objetivo es reforzar la relación bilateral y este objetivo es compartido por la propia Unión Europea. […] Nosotros somos conscientes de que nuestro principal socio comercial en la UE es EE.UU. De ahí el esfuerzo que hemos hecho desde el principio, desde que se anunciaron posibles medidas arancelarias por parte de EE.UU., para intentar evitar que suban las barreras al comercio. Siempre recuerdo la cifra de 4.600 millones de euros en materia de comercios de bienes y servicios que cruzan día a día el Atlántico».

«Dicho esto, la UE, si queremos ser un actor principal ahora que se están redefiniendo las reglas geoestratégicas y geoeconómicas hacia adelante, pues tenemos por supuesto que hablar y entablar conversaciones y negociaciones con todos los actores principales y uno de ellos, por supuesto, tiene que ser China y además teniendo en cuenta que partimos de una situación muy desequilibrada que tenemos que corregir», ha señalado Cuerpo durante una comparecencia ante los medios a su llegada a Chengdu.

Las palabras del ministro hacen referencia al acusado déficit comercial favorable a China. El comercio entre España y China alcanzó en 2024 más de 52.000 millones de euros, y en esta dinámica el gigante asiático ostenta una balanza favorable por valor de 37.000 millones de euros. «Queremos seguir profundizando la presencia de nuestras exportaciones en el mercado chino, seguir abriendo este mercado con un enorme potencial y a la vez también atraer inversiones a España», ha comentado el ministro. Queda también por solucionar los aranceles al porcino europeo, que dañan principalmente a España, y que tienen por finalidad presionar para que el Gobierno de Sánchez se oponga a los sobrecostes europeos a los coches eléctricos chinos

Desde Madrid y sin Albares Mientras desde Moncloa aseguran que el viaje de los Reyes tiene un gran contenido económico y que busca seguir impulsando las inversiones del gigante asiático para equilibrar lo máximo posible la balanza comercial y que las empresas españolas tengan acceso al mercado chino, de momento solo se han dado a conocer los acuerdos, convenios y memorandos que se firmarán en Pekín y que involucran a cinco ministerios, ninguno de ellos es el de que dirige Carlos Cuerpo. En conjunto, los acuerdos entre España y China abarcan desde la cooperación científica y educativa hasta la promoción cultural y la seguridad alimentaria. El Ministerio de Agricultura firmará un memorando sobre seguridad alimentaria y protocolos relativos a la acuicultura, el uso de aceite y harina de pescado para alimentación animal y la regionalización de la peste porcina africana. En el ámbito científico, se suscribirán memorandos y convenios entre instituciones del CSIC, el Instituto de Astrofísica de Canarias y entidades académicas chinas como la Academia de Ciencias y el Instituto de Óptica Astronómica de Nankín. En el terreno cultural, se prevé un acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual; mientras que en educación, se firmará una declaración para fomentar la enseñanza del español y del chino en niveles preuniversitarios. En lo que respecta al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes y la Universidad de Sichuan establecerán un memorando de cooperación en materia lingüística y cultural. Se espera que el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, llegue a Pekín en la noche del martes. Pese a que las fechas de este viaje de Estado se conocen desde hace meses, el ministro no ha volado con los Reyes desde Madrid y tiene previsto llegar a China desde Londres, donde el lunes tuvo un encuentro con la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Reino Unido, Yvette Cooper.

La propaganda china, sin embargo, ha ensalzado el desplazamiento de los Reyes como síntoma de la proximidad entre ambos países, siempre en relación a un tercero implícito. «Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, China y España han mantenido de forma constante el respeto mutuo y el trato de igualdad, superando las pruebas de un panorama internacional cambiante», ha señalado la televisión estatal CCTV. «El Gobierno español también ha manifestado su compromiso a largo plazo con el fortalecimiento de los lazos con China […], no como un gesto político a corto plazo».

«China aprecia la política activa, pragmática y amistosa hacia China del Gobierno español, la cual está en línea con las tendencias predominantes de la época y responde a los intereses fundamentales de España y de su gente», aseguraba el embajador chino en Madrid, Yao Jing, durante una entrevista reciente con dicha cadena oficial.

Los Reyes, por su parte, han dedicado el resto de la jornada del lunes a aclimatarse al cambio horario. No será hasta este martes cuando comiencen su visita de Estado por Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, antes de desplazarse por la tarde a Pekín para ser recibidos por el líder chino Xi Jinping y su mujer, Peng Liyuan, en una cena privada.