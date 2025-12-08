Suscribete a
Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas

INMIGRACIÓN

Rescatados dos cayucos en El Hierro con 328 inmigrantes a bordo

Entre los ocupantes hay al menos un niño

Cayuco escoltado el pasado 29 de noviembre SALVAMENTO/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Hierro ha vuelto a ser frontera sur de la ruta migratoria con dos llegadas de cayucos en las últimas horas, que suman un total de 328 personas, con entre ellas al menos un niño.

A última hora de ayer domingo, la salvamar Navia ... partió al rescate de una embarcación a unos 45 minutos del puerto de La Restinga, acompañando al cayuco y a sus 193 ocupantes a la costa con seguridad pasadas las 23.30 horas.

