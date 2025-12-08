El Hierro ha vuelto a ser frontera sur de la ruta migratoria con dos llegadas de cayucos en las últimas horas, que suman un total de 328 personas, con entre ellas al menos un niño.

A última hora de ayer domingo, la salvamar Navia ... partió al rescate de una embarcación a unos 45 minutos del puerto de La Restinga, acompañando al cayuco y a sus 193 ocupantes a la costa con seguridad pasadas las 23.30 horas.

MÁS INFORMACIÓN Un total de 24 inmigrantes hospitalizados y 5 fallecidos en un fin de semana letal en la Ruta Canaria Unas horas después, tal y como ha informado la asociación de Protección Civil 'Corazón Naranja', la salvamar Dipha ha salido al rescate de una segunda embarcación. El recuento provisional ha contabilizado pasadas las 6 horas un total de 135 personas a bordo, en su mayoría hombres, además de 4 mujeres y un niño.

