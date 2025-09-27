Primero Canarias propone un frente unido del nacionalismo para las elecciones generales

Laura Bautista /EP Las Palmas de Gran Canaria 27/09/2025 a las 12:48h. Compartir Copiar enlace

La formación Municipalistas Primero Canarias, nacida recientemente e impulsada por alcaldes, cargos públicos y dirigentes «independientes y renovadores» del nacionalismo progresista en Gran Canaria, ha propuesto la creación de una Mesa de Unidad para buscar la confluencia de todos los partidos del archipiélago, entre ellos Coalición Canaria y Nueva Canarias, de cara a las próximas elecciones generales.

La formación detalla que el primer objetivo de esta iniciativa, sin perjuicio de futuros escenarios de colaboración, será conformar una candidatura unificada que pueda alcanzar «la máxima representación posible« en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con el fin de defender »con fuerza« los intereses de Canarias en Madrid.

Así lo ha expresado el presidente de la Comisión Gestora de Primero Canarias, Óscar Hernández, que espera conseguir el apoyo de las bases de Primero Canarias en el congreso constituyente de esta formación, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de octubre en la Ins8tución Ferial de Canarias (INFECAR), en Las Palmas de Gran Canaria.

Así, al acto de clausura del congreso estarán invitadas todas las fuerzas políticas de «obediencia canaria», incluyendo Coalición Canaria, Nueva Canarias y los partidos insulares y municipales de las ocho islas, que podrán escuchar la propuesta de esa Mesa de Unidad Canaria de boca del propio Óscar Hernández, en su intervención final prevista.

Recalca la organización política que la Mesa de Unidad propuesta por los municipalistas se presentará como un movimiento «abierto y plural» que pretende reunir a personas de distintas islas y diferentes sensibilidades políticas en torno a la defensa de Canarias.

La Mesa de Unidad propuesta por Primero Canarias, defienden, se presenta además como una «opción estratégica frente al hartazgo de la ciudadanía y el peligroso auge de la ultraderecha», ofreciendo al electorado una «alternativa» centrada en la defensa del archipiélago: «una candidatura de unidad que ponga en valor lo que nos une como canarios».