SUCESOS

Detenido el 'ladrón de iglesias' tras entrar a la fuerza y robar en varios templos de Gran Canaria

Robaba dinero en efectivo, equipos y material litúrgico forzando las entradas a iglesias y parroquias

Un agente uniformado frente a la catedral de Santa Ana, donde se cometieron robos
Un agente uniformado frente a la catedral de Santa Ana, donde se cometieron robos

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 39 años de edad como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en templos religiosos situados en el casco histórico de ... la ciudad.

