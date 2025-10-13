Detenido el 'ladrón de iglesias' tras entrar a la fuerza y robar en varios templos de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 39 años de edad como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en templos religiosos situados en el casco histórico de ... la ciudad.

Las investigaciones se iniciaron a comienzos de octubre, tras la denuncia presentada por los responsables de la Parroquia de San Bernardo, quienes informaron de que alguien había accedido al interior del templo durante la madrugada forzando una de las puertas laterales. En el interior, el autor sustrajo dinero en efectivo procedente de los donativos, varias herramientas utilizadas para el mantenimiento del edificio y diversos objetos litúrgicos de pequeño valor.

Asimismo, se detectaron daños materiales en el mobiliario y cerraduras del recinto.

Días más tarde, se tuvo conocimiento de un segundo robo con fuerza, en esta ocasión en la Catedral de Santa Ana, donde el autor empleó un método similar para acceder, fracturando una de las puertas de acceso. En este caso, sustrajo dinero del cepillo, una caja metálica con llaves, un pequeño equipo de audio y otros efectos pertenecientes al templo, ocasionando igualmente desperfectos en la cerradura y en varios enseres del interior.

Las gestiones policiales permitieron comprobar que ambos hechos presentaban un idéntico modus operandi, lo que llevó a los investigadores a centrar sus esfuerzos en un mismo sospechoso. Finalmente, el presunto autor fue localizado y detenido en el mismo casco histórico de la ciudad.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y, una vez finalizadas las diligencias, pasó a disposición de la autoridad judicial competente.