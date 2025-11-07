Suscribete a
Detenido el entrenador de un equipo de fútbol femenino en Tenerife por acoso sexual a jugadoras menores de edad

Descubrieron que el acusado enviaba mensajes de texto fuera de tono a sus víctimas y profería insinuaciones de carácter sexual

Cinco millones para indemnizar los abusos sexuales y el acoso sufridos por decenas de jugadoras

Agente de la Guardia Civil.
Agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trainer', ha detenido a un hombre de 47 años, residente en la isla de Tenerife, como presunto autor de un delito de acoso sexual cometido durante el tiempo que estuvo vinculado a la entidad deportiva en ... la que actualmente y hasta hace pocos días, ejercía como entrenador de un equipo de fútbol femenino de categoría junior --menores de 14 a 17 años de edad-- en Tenerife.

