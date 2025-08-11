Un año de sanción al ciclista español Edgar Carballo por abuso sexual a la ciclista Ares Martí

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha hecho pública este lunes una sanción por la cual el ciclista canario Edgar Carballo (36 años) queda suspendido durante un año por haber abusado sexualmente de otra corredora, la catalana Ares Masip, que presentó una denuncia anónima ante el citado organismo deportivo.

La Comisión de Ética de la UCI, que actúa independientemente de la administración de la federación internacional, justifica la decisión aseverando que Carballo, pentacampeón de España de enduro, en base al artículo 6.4 del Código de Deontología de la UCI (protección de la integridad física y mental) y del párrafo 3 del artículo 2.3 (acoso sexual) del apéndice 1 de dicho Código

El proceso se produjo a raíz de una denuncia presentada por otra ciclista a través de la plataforma de información confidencial de la UCI, UCI SpeakUp, informando de un incidente de carácter sexual ocurrido en su furgoneta, que se encontraba en la zona oficial de aparcamiento de un evento de la Copa del Mundo de enduro en Leogang (Austria) en junio de 2023.

Según publica el portal especializado 'ciclo21', «Ares Masip denunció, mediante un vídeo en su cuenta de Instagram, que fue abusada sexualmente en el paddock de la Copa del Mundo de enduro 2023 por parte de Carballo, aunque en aquel momento no desveló su identidad. En la denuncia, la subcampeona de España de enduro contaba que tras la competición, mientras ella dormía en la furgoneta, llegó el agresor e intentó forzarla a mantener relaciones sexuales».

En diciembre de 2024, Ares publicó un vídeo en su cuenta de Instagram relatando los ocurrido:

«Yo me negué desde el primer momento —relata Masip—. Él no paraba de frotar su pene por mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo sólo le pedía que parase, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme. Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar». Tras lo sucedido, Ares Masip intentó olvidarlo y no publicar su denuncia abiertamente, pero cambió de parecer al enterarse de que su agresor trató de abusar también de otra compañera, y denunció, en un primer momento de forma anónima, lo sucedido.

Según la resolución de la UCI, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Edgar Carballo queda suspendido durante un año «de todas las actividades relacionadas con el ciclismo». Además, la UCI reafirma con esta decisión «su compromiso inquebrantable de proteger la integridad del ciclismo y garantizar un entorno seguro para todos».

La ciclista agredida ha presentando también la correspondiente denuncia en un juzgado.