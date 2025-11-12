Suscribete a
BORRASCA CLAUDIA

Más de una decena de vuelos desviados en Gran Canaria y La Palma por la borrasca Claudia

Canarias está en alerta por lluvias y vientos y en aviso naranja por lluvias en todas las islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas

Foto de @controladores desde la ttorre de control de Tenerife Sur
Laura Bautista/EP

Las Palmas de Gran Canaria

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca Claudia, en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Sur y otro en ... Tenerife Norte, mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Sur y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Norte, respectivamente.

