Más de una decena de vuelos desviados en Gran Canaria y La Palma por la borrasca Claudia

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca Claudia, en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Sur y otro en ... Tenerife Norte, mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Sur y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Norte, respectivamente.

