Suspendidas las clases presenciales en toda Canarias ante la borrasca Claudia

El Gobierno de Canarias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial durante toda la jornada de este jueves, 13 de noviembre, en todas las islas ante la llegada de la borrasca Claudia, que llegará acompañada de lluvias intensas, viento y temporal costero.

Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y de Protección Civil, Educación ha tomado medidas preventivas con el fin de evitar desplazamientos y prevenir incidencias ante la situación de multialerta por los episodios meteorológicos previstos para las próximas horas en el archipiélago,

La actividad escolar pasará a desarrollarse en modalidad telemática, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. En aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial, la actividad lectiva quedará suspendida.

Los centros educativos deberán permanecer cerrados durante toda la jornada, sin la asistencia de los equipos directivos, del personal docente ni del personal socioeducativo.

Estas medidas se añaden a las ya adoptadas para la jornada del miércoles, en las que Educación procedió a suspender la actividad lectiva presencial durante la jornada de tarde y de noche en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Las decisiones correspondientes a la jornada del viernes se comunicarán a lo largo del jueves, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las indicaciones que emita la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

Desde la Consejería de Educación se recuerda a los equipos directivos de los centros educativos la conveniencia de aplicar medidas preventivas básicas ante fenómenos meteorológicos adversos, como la revisión y limpieza de sumideros y canaletas, el aseguramiento de elementos móviles o estructuras exteriores, y la comprobación del cierre de puertas y ventanas.

Asimismo, se recomienda permanecer atentos a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.