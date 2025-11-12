Suspendidas las clases presenciales en toda Canarias ante la borrasca Claudia

Suscribete a
ABC/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial durante toda la jornada de este jueves, 13 de noviembre, en todas las islas ante la llegada de la borrasca Claudia, que llegará acompañada de lluvias intensas, viento y temporal costero.

