Clavijo, a Abascal: «Es un auténtico fascista»

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 28/08/2025

Actualizado a las 16:14h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

«Es un auténtico fascista», así ha tildado hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al líder de Vox, Santiago Abascal, después que este haya pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife.

En su visita al buque, Clavijo no ha escatimado en la réplica. «Debería medir un poco las palabras, porque cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y en este caso desgraciadamente lo tiene, uno debería ser un poquito más prudente con esas declaraciones».

Además, ha añadido, actuando de esta forma «luego lo que no va a poder impedir es que otros actúen con la misma forma contra ellos» y para el presidente canario «eso es un sinsentido» y genera «crispación».

Este tipo de declaraciones lo que provoca «es malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a él le moleste también la democracia, igual que el Open Arms», que es algo que «ya algunos estamos empezando a pensar».

Clavijo ha subrayado que «igual que yo respeto, aunque no comparto para nada su discurso, que puedan estar en un Congreso de los Diputados o en un Senado, porque son las reglas de la democracia, yo creo que también debe respetar que otras personas que piensan totalmente distinto y que afortunadamente todavía somos mayoría, podamos hacer esa labor de solidaridad y de respeto por la vida humana».

El líder del archipiélago ha señalado que «si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms».