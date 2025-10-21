Suscribete a
ABC Premium

CRISIS MIGRATORIA

Canarias pide centros adecuados para los menores inmigrantes con arraigo y anticipa 350 expedientes más

La consejera canaria denuncia que de los 54 menores que han llegado ras la declaración de contingencia migratoria, solo han salido cuatro

Un rescatador sostiene en brazos a un bebé que viajaba en un cayuco rescatado en El Hierro en 2024
Un rescatador sostiene en brazos a un bebé que viajaba en un cayuco rescatado en El Hierro en 2024 ANTONIO SEMPERE/AFP/AARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias ha exigido al Estado que abra centros adecuados para los menores asilados que declaran tener arraigo, y se ha prestado a anticipar y trasladar, entre hoy y mañana, 350 expedientes.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado que la Secretaría de ... Estado había comunicado que de los 65 menores que hay en el Canarias 50 actualmente, 41 están pendientes de la Fiscalía de Menores porque han argumentado que tienen vinculación o arraigo con Canarias y que no quieren ser trasladados. «Estamos pendientes que la Fiscalía ratifique que efectivamente ese vínculo existe y se tienen que quedar en Canarias o que diga que ese vínculo no existe y ordene su derivación a territorio peninsular».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app