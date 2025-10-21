Canarias pide centros adecuados para los menores inmigrantes con arraigo y anticipa 350 expedientes más

Canarias ha exigido al Estado que abra centros adecuados para los menores asilados que declaran tener arraigo, y se ha prestado a anticipar y trasladar, entre hoy y mañana, 350 expedientes.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado que la Secretaría de ... Estado había comunicado que de los 65 menores que hay en el Canarias 50 actualmente, 41 están pendientes de la Fiscalía de Menores porque han argumentado que tienen vinculación o arraigo con Canarias y que no quieren ser trasladados. «Estamos pendientes que la Fiscalía ratifique que efectivamente ese vínculo existe y se tienen que quedar en Canarias o que diga que ese vínculo no existe y ordene su derivación a territorio peninsular».

«Si la Fiscalía dice que se tienen que quedar, le he solicitado hoy la Secretaría de Estado que vaya buscando centros adecuados en Canarias porque tienen que ser centros del Estado del sistema de protección internacional y no pueden estar en centros del sistema de acogida de Canarias».

«Nosotros, desde Canarias, nos estamos adelantando las peticiones que el Estado haga y así ellos podrán organizar todas las entrevistas que necesiten o que le sean precisas. Incluso si quieren duplicar el número de entrevistas, lo pueden hacer y tener esos expedientes y esos niños y esas niñas ya estarán preparados para derivar en cualquier momento a territorio peninsular», ha señalado tras la reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Estado.

Cuatro traslados exprés de 54

Candelaria Delgado ha denunciado que hasta el momento han llegado 54 menores después de la declaración de contingencia y que solo se han trasladado 4 menores por la vía exprés. En relación a esta cifra, que corresponde a los menores migrantes no acompañados que tienen que ser trasladados a la Península en virtud de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, Delgado ha detallado que se han enviado a la Subdelegación del Gobierno 450 expedientes de menores que están pendientes de ser trasladados.

En cuanto al traslado semanal, Delgado indicó que «nos han dicho que esta semana saldrán 27 menores, siete de ellos niños de corta edad, y nos han asegurado que disponen de 135 plazas más de aquí a final de mes para la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas». Además, señaló que ya se han hecho las 12 valoraciones en la isla del Hierro, «que son chicos y chicas que no quieren ir al Canarias 50 y que prefieren quedarse en su centro de menores y ser trasladados desde ahí a la Península». Asimismo, indicó que a lo largo de esta semana se realizarán en las oficinas de la Dirección General de Infancia, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, 16 entrevistas para poder derivar al territorio peninsular a más menores.

Por su parte, sobre la situación de los menores que estaban pendientes de resolución de integración administrativa en el sistema de protección internacional. «En el mes de mayo teníamos 1.200 peticiones y ha habido 450 solicitudes de incorporación a ese sistema y nos faltan que nos vinieran las resoluciones de esa incorporación al sistema de acogida de protección internacional de esos 450 menores. La secretaria de Estado de Migraciones nos ha dicho que a lo largo de hoy o mañana nos entrará esa tercera resolución de incorporación de esos menores al sistema de protección internacional».

La consejera de Bienestar Social también detalló que en la reunión de hoy se abordó la necesidad de una reunión con la Fiscalía de Menores para agilizar los trámite. «Hemos notado un pequeño freno porque la Fiscalía está asistiendo a las entrevistas y vamos a solicitarle una reunión conjunta desde la Dirección General de Infancia y la Dirección General del Sistema de Protección Internacional del Estado para ver de qué manera podemos agilizar esos expedientes e informes que la Fiscalía tiene que realizar para que eso no nos suponga un retraso en el traslado de menores hacia otras comunidades autónomas.

«El objetivo es que tengamos toda la documentación de forma simultánea y no se nos frene la salida», ha dicho.