AYUNTAMIENTO DE ARONA El PSOE pide al alcalde de Arona y al ex concejal de Urbanismo que entreguen sus actas La dirección del partido en Tenerife, Canarias y federal han ordenado a D. José Julián Mena y D. Luis García que renuncien a sus actas El alcalde del municipio ha anunciado en su cuenta de Facebook que no dará la espalda a sus vecinos

Javier Alonso Gutiérrez Tenerife Actualizado: 13/07/2020 18:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Socialista ha solicitado al alcalde de Arona, José Julián Mena, y al ex concejal de Urbanismo, Luis García, que renuncien a las actas de concejales en el Ayuntamiento de Arona, con el fin de consolidar un nuevo equipo de gobierno municipal. Esta decisión se produce por acuerdo de las direcciones del PSOE tanto en Tenerife, como en Canarias y desde la dirección Federal en Madrid tras «numerosas conversaciones e infructuosos intentos por reconducir el problema», según han informado en un comunicado conjunto.

Tal y como recoge el comunicado, «la situación actual del equipo de gobierno municipal, dividido en dos grupos antagónicos, obliga a apelar a la generosidad y la responsabilidad y poner la gobernabilidad del municipio por encima de otras consideraciones». Dicha decisión, añade la nota, «tiene como único objetivo retomar la normalidad institucional que permita desarrollar el proyecto socialista para el municipio de Arona».

El alcalde no piensa renunciar

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha anunciado en su cuenta de Facebook que no renunciará ni a su acta de concejal ni a la Alcaldía, lo que supone que se mantendrá al frente de la Corporación hasta, al menos, las próximas elecciones, avalado por otros seis concejales, que hoy mismo han reiterado su confianza en él y su rechazo a ponerse a disposición de cualquier otro candidato de la lista que acompañó al alcalde en las elecciones celebradas en 2019.

El alcalde ha subrayado el «dolor» que le causa la decisión de su propio partido de «no respetar el resultado que ha expresado el pueblo de Arona, cuya voluntad de progreso y de avance no puede ser ignorada de esta forma», y ha agregado su intención «inequívoca» de mantener la Alcaldía que obtuvo con una mayoría absoluta «histórica» en 2019 bajo el lema de 'Yo digo Mena'.

En el caso de renunciar al acta, ha señalado Mena, «estaría traicionando la confianza mayoritaria de los vecinos que me respaldaron masivamente con más de 9.500 votos, el 48% del total, y 30 puntos por encima de la siguiente opción». «A quien primero me debo es a mis vecinos y a mis vecinos no los voy a traicionar, especialmente cuando esta crisis se inicia en un intento de salvaguardar el interés general y evitar la influencia de intereses particulares en la gestión pública, algo a lo que el PSOE debería ser especialmente sensible», afirmó.

El origen del problema

El que todavía es alcalde del municipio, José Julián Mena, decidió el pasado 22 de junio destituir al concejal de Urbanismo, José Luis García, «tras detectar irregularidades en la gestión del ex edil en diversos expedientes», entre los que destaca la construcción de un centro comercial en la punta de El Camisón que incumple el planeamiento municipal y la Ley de Costas. Desde ese momento se ha desatado una guerra con declaraciones cruzadas.

Por su parte, Luis García reaccionó arrastrando consigo a varios concejales del Gobierno y compareciendo ante la Fiscalía en calidad de testigo y denunciante en un expediente abierto por el Ministerio Fiscal a raíz de otra denuncia suya el 28 de marzo pasado. El ex concejal de Urbanismo entregó documentación que supuestamente avala la denuncia de actuaciones indebidas por parte del alcalde y su entorno, incluyendo algunas grabaciones.