La lista íntegra de Juntos por Gran Canaria al Cabildo
La lidera José Miguel Bravo de Laguna, que espera recuperar la presidencia insular del periodo 2011-2015Las Palmas de Gran CanariaActualizado:
Esta es la lista que presenta Bravo de Laguna al Cabildo de Gran Canaria:
1. JOSE MIGUEL BRAVO DE LAGUNA (UxGC)
2. AURORA ILUMINADA MORENO SANTANA (CCa)
3. MARIA ÁNGELES BATISTA PERDOMO (UxGC)
4. MARIA GLORIA CABRERA CALDERIN (CCa)
5. JOSE FRANCISCO PEREZ LOPEZ (UxGC)
6. YANIRA DEL PINO ÁLVAREZ JIMENEZ (CCa)
7. JESUS ROBERTO RODRIGO KAMPHOFF (UxGC)
8. SANTIAGO LUIS BANOLAS BOLANOS (CCa)
9. JOSE LUIS GONZALEZ ALEMAN (UxGC)
10. LORENA MARIA MORENO GONZALEZ (CCa)
11. RITA CARMEN MARRERO BATISTA (UxGC)
12. MARCIAL JESUS RODRIGUEZ DE LEON (CCa)
13. RUBEN CURBELO NIETO (UxGC)
14. CARLOS LUIS ÁLAMO SUAREZ (CCa)
15. DOLORES ROSALES RODRIGUEZ(UxGC)
16. MARIA MILAGROSA BELTRAN CONEJERO (CCa)
17. SERGIO LUIS SUAREZ VEGA (UxGC)
18. CARMELO LUCIANO BAEZ DE LA FE (CCa)
19. MARIA GRACIA RODRIGUEZ GARCIA (UxGC)
20. LUIS BOLANOS BOLANOS (CCa)
21. PEDRO HILARIO SOCORRO BENITEZ (UxGC)
22. AGUSTIN MATOS LORENZO (CCa)
23. MARIA TAHONA ORTEGA MONTESDEOCA (UxGC)
24. ANTONIA MARIA PEREZ PEREZ (CCa)
25. CARMELO REYES VEGA (UxGC)
26. YILENIA VEGA MACIAS (CCa)
27. FELIPE VEGA VEGA (UxGC)
28. NEREIDA MARIA HERNANDEZ SANTANA (CCa)
29. SERGIO BONIFACIO JIMENEZ CASTELLANO (UxGC)
SUPLENTES
1. MARCOS JOSE HURTADO SANTANA (UxGC)
2. JESUS OMAR PEREZ HERNANDEZ (CCa)
3. MARIA JOSE MONTESDEOCA GARCIA (CCa)