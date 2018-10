La historia de un multimillonario, un hotelero y una autónoma pendientes del PSOE en Canarias

Los dueños del poder en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, son del PSOE y en el municipio de Arucas, en Gran Canaria, también. ¿Qué tienen en común estas localidades? Que hay inversión privada, cada uno a su nivel, que depende de la discrecionalidad política. Las autoridades de los dos sitios dicen que están aplicando la normativa. En Fuerteventura hasta CC.OO. pide que los mantarios no se ceben con el empleo.

En Pájara, Samith Sawiris, el magnate del turismo europeo, dueño de la cadena Labranda Hotels y del operador turístico alemán FTI, tiene en manos socialistas un expediente para invertir algo más de 220 millones de euros. En Turismo del Cabildo de Fuerteventura, que controla licencias, también manda el PSOE. Sawiris ha llegado a afirmar que es la última vez que invierte en España.

La frase que ha pronunciado el titular insular de esta área, que se llama Blas Acosta es: «Quizás este empresario sólo tenga la versión de sus equipos y ahí está la confusión». Como Samith Sawiris es de origen norteafricano, el líder socialista dice: «No conozco la burocracia egipcia, pero sí las leyes españolas y canarias». Es decir, que el bloqueo a la inversión es responsabilidad del empresario.

Los 220 millones de euros del magnate europeo del turismo es para crear en Fuerteventura el mayor complejo de la Eurozona. Tendría 1.600 habitaciones, unas 3.200 camas, y produciría 800 pempleos directos. De momento, todo está parado.

En Pájara un empresario que se llama Gregorio Pérez, ha denunciado el acoso socialista para que cierre sus hoteles. Hasta CC.OO. ha puesto el grito en el cielo con el caso de esta empresa que tiene una facturación anual de más de 80 millones de euros.

CC.OO. ha lamentado la «incertidumbre» que está generando en Pájara (Fuerteventura) el posible cierre de tres hoteles del municipio, en concreto, el Hotel Costa Calma Beach, Hotel Mónica Beach y Hotel Taro Beach, todos pertenecientes a la entidad mercantil Fuert-Can, con nombre de SBH.

Ante esta situación, CC.OO. lament que un proceso administrativo esté generando «una incertidumbre a 400 familias que están esperando que de un día u otro se proceda al cierre de los hoteles, cuestión que si se lleva a cabo, tendrá un efecto negativo no solamente para los 400 trabajadores de estos tres hoteles, sino para la imagen del destino turístico de Pájara y por ende a Fuerteventura y Canarias en general».

Rafael Perdomo ha indicado que Gregorio Pérez dice «tonterías y estupideces» y «si se cumple con la legalidad vigente se le reapertuará de nuevo, no hay más historia». Uno de los hoteles lleva abierto desde hace quince años sin licencia de apertura. Perdomo acusa a Pérez de bloquear la legalización de las autorizaciones otorgadas en su momento por sus socios de Coalición Canaria (CC).

Raquel Rodríguez en el negocio - ABC

Arucas

Arucas un municipio del norte grancanario donde gobierna el PSOE con socios locales. Raquel Rodríguez es una autónoma que tiene la concesión de la cafetería del polideportivo municipal desde 2002. Era por diez años. Pero ha estado regentando este local con presunto silencio positivo por parte de la corporación municipal. Ahora tiene de plazo hasta el cinco de noviembre para abandonar la explotación.

El alcalde se llama Juan Jesús Facundo Suárez. «Van a proceder a cerrar el negocio, tienen quince días y a partir de ahí vamos a proceder a una nueva licitación en la que ellos también pueden participar», dice. Doce empleados dependen de la autónoma.

Raquel Rodríguez del Pino afirma que desde 2012 remitido múltiples peticiones al Ayuntamiento de Arucas. Y que tiene papeles que acreditan autorizaciones municpales para seguir con el negocio. «Estamos a ver qué pasa», indica con angustia porque «esto no es plato de gusto para nadie».

Le han mandado en octubre unos folios con una notificación de salida del recinto, «y no me da ni tiempo de negociar una salida para mis empleados». Asegura que ha invertido capital para poder hacer la obra y explotar el negocio en precario.

El Ayuntamiento de Arucas se defiende diciendo que no ha pagado el salvoconducto oficial de 6.000 euros y que hay obras sin licencia en el recinto. Ella responde que no puede pagar porque no le emiten factura al no existir concesión. El ayuntamiento inició en 2015 un expendiente para echarla. Tres años después viene la expulsión. Según Google Maps hay 1,5 kilómetros entre la cafetería Barreto y el despacho del alcalde.

Ciudadanos

Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Arucas «agilidad» para convocar la licitación de la cafetería del polideportivo. A juicio de Ruymán Santana «la subrogación del personal para poder garantizar la estabilidad de los 12 empleados que trabajan actualmente en la cafetería». El partido ha pedido «agilidad para hacer una convocatoria pública para la licitación de la cafetería del polideportivo municipal», sobre todo después de conocer «la orden de desalojo del local de forma inminente».