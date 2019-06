Ciudadanos y Podemos dan la capital de Canarias al PSOE «En los últimos 15 días he podido vivir lo peor de la política que he visto nunca», afirma el alcalde de Coalición Canaria que abandona el poder tras ganar los comicios del pasado 26 de mayo

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 15/06/2019 15:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde este sábado en Canarias hay una capital de provincia en manos del PSOE por apoyo de Podemos y Ciudadanos, que se obtiene una tenencia de alcaldía y algunas áreas de poder. La nueva alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife es Patricia Hernández. Esta semana Ciudadanos ha bloqueado que el PP tenga la presidencia autonómica en un tripartito con Coalición Canaria (CC).

La socialista Patricia Hernández se ha convertido este sábado en la primera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife al desbancar al nacionalista José Manuel Bermúdez gracias a los apoyos de Unidas Podemos y Cs. Patricia Hernández ha sido elegida alcaldesa de la capital tinerfeña al lograr los votos de los dos ediles de Ciudadanos, además de los nueve del PSOE y los tres de Unidas Podemos.

José Manuel Bermúdez, ha asegurado que «en los últimos 15 días» ha vivido «lo peor de la política» que ha visto «nunca». Santa Cruz de Tenerife es desde este mes de junio la capital autonómica dde Canarias, que se reparte cada cuatro años con Las Palmas de G.C.

«Ellos sabrán»

Bermúdez deja de ser alcalde de Santa Cruz de Tenerife porque Ciudadanos ha votado a la candidata del PSOE. Cosa que no estaba prevista. El partido naranja que lidera Espino Suárez en la islas afirmaba que no pactaría en las islas ámbitos donde estuviese Podemos. El partido naranja ha anunciado este sábado expedientes.

Como en Canarias no hay formalmente en Ciudadanos un secretario de organización, ha sido la secretaria regional de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs), Teresa Berástegui, natural de La Laguna, donde el partido naranja ha perdido votos, la que ha anunciado que su formación ha abierto expediente a los dos concejales de su formación en Santa Cruz de Tenerife que han apoyado y hecho alcaldesa a la socialista Patricia Hernández "por no acatar la orden" dada por los órganos ejecutivos del partido naranja.

«Estábamos convencidos de que iban a cumplir con la disciplina. Las indicaciones era votarnos a nosotros mismos y finalmente y para nuestra sorpresa nuestros concejales no han acatado la orden de los órganos de dirección del partido», sentenció.

Qué vergüenza!!! Entregan las llaves del ayuntamiento a sanchistas y populistas. Para eso no voté yo a @CiudadanosCs Dimisiones ya. Entreguen su acta porque ustedes no estaban representando a su partido en ese pleno. — Sandra (@Sandra04824937) 15 de junio de 2019

Como en Puerto del Rosario

Ya hay dos sitios donde Ciudadanos y Podemos van de la mano. Uno es Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura, y otro Santa Cruz de Tenerife, donde se ubica el Parlamento de Canarias. «Cs debe revisar muy bien cómo elige a sus candidatos, porque desde luego no ha hecho una buena elección», dijo este sábado consternado Bermúdez.

Sobre la coalición que le sustituye dijo desconocer «si es grupo, mayoría o minoría» o «qué programa tienen«: ¿Alguien lo sabe? No hay programa de Gobierno en Santa Cruz, así que hay una incertidumbre total con lo que va a hacer Cs, entre interrogantes, Podemos y el PSOE», apostilló.

«En los últimos 15 días he podido vivir lo peor de la política que he visto nunca. He visto a gente mentir, he visto a gente afirmar, desdecirse y me ha llegado todo tipo de rumorología», que finalmente ha acabado con un pacto --entre los concejales del PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs)--, que calificó de «incoherente».

«Sabía que ésto era una de las posibilidades, que Cs, Podemos y el PSOE votaran juntos y eso ha ocurrido. Es incoherente desde un punto de vista ideológico, pero se ha plasmado», aseveró, para a continuación felicitar a la alcaldesa y desearle «suerte y que lo haga bien».

«Pero bueno, cada partido sabe lo que tiene que hacer con sus concejales, sabe a quién mete en sus listas cuando las elige y tiene que seleccionar muy bien, porque no se puede hacer candidato a la alcaldía a cualquier persona que luego pueda traicionar a su partido, que parece que es lo que ha ocurrido aquí», dijo.