Canarias pierde a Sergio Alonso, el humanista que transformó a la patronal de las islas Nacido en 1949, era el líder del grupo canario que socio de Grupo Volkswagen en América del Sur y África

J.L. Jiménez

@jljimenez Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 20/08/2018 03:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la corporación Domingo Alonso, el empresario canario Sergio Alonso Reyes, falleció este fin de semana a la edad de 77 años tras un proceso de lucha contra una enfermedad que le venía persiguiendo en los últimos años.

Gran defensor de la libertad de expresión y de opinión, fue fundador la CEOE de Las Palmas justo al mismo tiempo que hace 40 años en España comenzaba a funcionar la democracia. Entusiasta de la educación de calidad, abogaba por una economía de mercado con reducida presencia del sector público porque no se fiaba, afirmaba, de la clase política española. Ese lenguaje ayudó a vertebrar el actual discurso de las Patronal de Las Palmas.

De Alonso Reyes, casado con Cécile Rohner Zaugg, padre de tres hijos, Claudio, Óliver y Evelin Alonso Ronher, quedan frases de finales de 2017 como: «En la política se están moviendo mezquindades. Alguien puede oponerse a un buen proyecto porque lo propone el oponente y eso es terrible. Así no se avanza. Yo siempre he hecho todo lo posible para que las cosas mejoren. Si no lo consigo, por lo menos me quedo con la autosatisfacción y eso es felicidad».

Nacido en 1949, era el líder del grupo canario que ha acompañado a Volkswagen en América del Sur y África. Desde Venezuela a Colombia, Cuba o Senegal, los turismos y vehículos industriales de la compañía automovilística alemana han ido aumentando su cuota de mercado con acento originario de las islas Canarias. Creó más de 50 empresas que tienen 1.500 trabajadores con unos ingresos de 800 millones de euros.

La empresa crada en 1935 entró en mercados complejos como Angola, Cabo Verde, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Portugal, Kenia, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Uganda, Mozambique, Zambia, Senegal, Mali, Mauritania, Níger, Curaçao y México.

Formó parte de la sociedad anónima Inversiones Turísticas, consejero de Clínica San Roque Inversiones Sanitarias, patrono de la Fundación Canaria Bravo Murillo, creador del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, integrante o del comité ejecutivo de la CEOE de Las Palmas, presidente del consejo asesor de BBVA en Canarias y fundador de la agencia canaria de noticias ACN Press Europa Press,donde apostó por el periodismo de investigacion a sabiendas de las presiones políticas que tendría.