El Brexit se cuela en el control marroquí del Sáhara por los intereses británicos en tomates, pepinos y naranjas

La salida del Reino Unido de la UE se estaría tratando en las islas Canarias con el foco puesto en el turismo, que es una industria de interés general por la riqueza que genera. Pero hay otros sectores a los que toca de lleno: el tomatero. El turismo británico manejó 4.000 millones de euros en gasto en 2017, según el Gobierno de Canarias.

Londres quiere asegurarse un abastecimiento a precios lógicos de tomates y no depender de exportadores de la Eurozona. El 74% de la producción de tomates y pepinos de Canarias se exporta, fundamentalmente, al Reino Unido.

En las islas hay 10.000 trabajadores directos de la aparcería de pepinos y tomates en cerca de 800 hectáreas de cultivo, según datos de CC.OO Canarias. El Gobierno de Canarias sostiene el objetivo de llegar a los 15.000 euros de ayuda comunitaria por hectárea dado que es un producto deficitario por el coste permanente del transporte.

El Brexit generaría un «acuerdo comercial especial» entre Marruecos y Reino Unido con especial interés en cítricos, pepinos y tomates. A partir de esos intereses agroindustriales, Londres ha reactivado, según ha podido saber ABC, su agenda sobre el Sáhara Occidental dado que no dependerá de las líneas maestras de la UE desde marzo de 2019.

El Reino Unido ocupa este agosto la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y este mes Jonathan Allen, embajador adjunto del Reino Unido, ha dicho sobre el Sáhara: «Hay mucho apoyo en el Consejo a su enfoque y su propuesta para ver si puede reunir a las partes antes de final de año», informa Efe.

El secretario de Estado para Medio Oriente y África del Norte, Alistair Burt, visitó Rabat en enero para reunirse con Nasser Bourita, jefe de la diplomacia marroquí. En febrero, mantuvo un encuentro en Conferencia de Seguridad de Munich con Horst Köhler, enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental.

En marzo, Alistair Burt participó en un foro de negocios entre Reino Unido y Marruecos en Londres y dijo en Twitter que actualmente «construimos vínculos futuros aún más fuertes entre nuestros dos países».

En los últimos meses, Köhler, por su parte, ha mantenido contactos por separado con el Gobierno marroquí y con representantes del Polisario. También con las autoridades argelinas y mauritanas.

El enviado de la ONU también hizo al Sáhara un viaje en junio. Era su primera visita de un alto cargo de la ONU después de que Marruecos se lo prohibiera a su antecesor, Christopher Ross.

El julio de 2018, una cadena de televisión oficial de Marruecos afirmó: Londres acoge los esfuerzos «considerables y creíbles» de Marruecos para encontrar una solución al Sáhara. Ese término de «considerables» no ha sido matizado por ninguna autoridad británica.

Dialogue stratégique #royaumeuni #Maroc #Londres salue les efforts "considérables et crédibles" du Maroc pour trouver une solution au diférend du #Sahara ,a indiqué le ministre d'État britannique chargé du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, @AlistairBurtUK @MarocDiplomatie pic.twitter.com/VHXxpBgiG8

Este agosto del 2018 se ha sabido por medios cercanos al Polisario Köhler no descarta proponer a la ONU la creación de un modelo similar a un estado libre asociado en el Sáhara bajo soberanía marroquí. Miguel Ortiz, de Fórum Canario Saharaui, que aboga por el control marroquí de la zona que va desde Tarfaya a Mauritania, afirmó a ABC que «esa teoría es un disparate saharaui».

Pleasure to meet Personal Envoy of the #UN Secretary General for Western Sahara, Horst Köhler, this afternoon. pic.twitter.com/ywpytQczAV