El alcalde de Agüimes apunta que Ibarra (PSOE) quería bloquear planes estratégicos de Gran Canaria Afirma que en el Polígono de Arinaga «no tenemos gran recuerdo de su paso por la Autoridad Portuaria de Las Palmas»

R.L.P.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, ha destacado que el candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, intentó bloquear proyectos estratégicos en la isla y comarca del sureste de Gran Canaria en sus etapas como consejero insular en el plano de nuevas infraestructuras.

Hernández subrayó, en Radio Agüimes Onda Libre con José Ángel Santana, que «en el procedimiento de adjudicación del Gran Canaria Arena la única persona que se posicionó en contra y estuvo filtrando documentos de la mesa de contratación a la oposición fue Ibarra», afirmó el alcalde de Agüimes. Ibarra es el candidato socialista al Cabildo de Gran Canaria y mantiene discrepancias con Nueva Canarias como la compra de suelo para reforestación en Amurga.

El dirigente de Roque Aguayro, el partido de Antonio Morales, presidente grancanario, agregó que «quiero defender que no se trata de personas sino proyectos» aunque «tuvimos problemas con el Consejo Superior de Deportes» en Madrid. Señaló que en aquella época «proponía algo parecido al Centro Insular de Deportes que, por suerte, no es el Gran Canaria Arena, un espacio multifunconal», dijo. A su juicio, si es por Ibarra no se hubiese hecho el Campeonato del Mundo de Baloncesto de 2014.

Afirmó que «no tenemos gran recuerdo de su paso por la Autoridad Portuaria de Las Palmas» y «no quiso resolver el pago de IBI urbano» y la aportación de capital «en tres meses se resolvió» con Juan José Cardona como presidente tras siete años de espera por parte de Ibarra.

«No tenemos nada que agradecerle a Luis Ibarra», dijo Hernández, que afirmó: «Espero que no ponga en peligro con sus formas el pacto de progreso en Canarias, llevamos cuatro años y que el grupo que supuestamente que tiene que conformar mayoría ya esté planteado este tipo de cuestiones, personalmente, me asusta, no es alentador», indicó Hernández.