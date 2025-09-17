Suscribete a
Bruselas alerta del «alto riesgo» del contrato de Interior con Huawei

La Comisión recuerda que las vinculaciones con la empresa china «presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G»

El PP acusa a Marlaska de abrir una «tómbola china» al mantener contratos con Huawei pese a las advertencias internacionales

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Comisión Europea considera que el contrato que firmó el Ministerio del Interior con el gigante chino Huawei para almacenar información sobre escuchas telefónicas «puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector sensible, lo que aumentaría el riesgo de ... injerencias extranjeras«.

