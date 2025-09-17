Vox afirma que se «ha vendido la seguridad nacional al Partido Comunista Chino» con los contratos de Huawei en Interior

Vox ha celebrado este miércoles la advertencia de la Comisión Europea a España por la contratación de Huawei para el Ministerio del Interior. El partido liderado por Santiago Abascal ha acusado al Gobierno de vender la «seguridad nacional» de España a China con los contratos de Huawei a Interior para «pagar a Zapatero por sus servicios con Maduro y por sus reuniones con Puigdemont».

El pasado 23 de julio, Vox preguntó a la Comisión Europea acerca de los riesgos para la seguridad relacionados con la adjudicación del contrato a Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales para Interior. Además, los de Abascal querían conocer si desde la Comisión se «evaluarán los riesgos de seguridad derivados del uso de hardware chino en sistemas de vigilancia y escuchas judiciales en España» y las medidas que piensa adoptar la UE «para garantizar que las decisiones unilaterales de Pedro Sánchez no comprometan la seguridad» europea.

Bruselas confirmó este miércoles que esta relación podría «crear una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera». En la respuesta a Vox recuerdan que en 2023 la Comisión consideró que la tecnológica china presenta «riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G» y se comprometió a evitar el uso de redes móviles que utilizan Huawei para sus comunicaciones.

Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha celebrado que la Comisión Europea les haya «dado la razón». «Esos contratos de Sánchez con Huawei constituyen un riesgo para la seguridad», ha afirmado, añadiendo posteriormente que es «un trato con un agente crítico que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera». Según el eurodiputado, Sánchez vende la «seguridad nacional, la protección de las telecomunicaciones y la independencia de España al Partido Comunista chino».