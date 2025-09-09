El PP acusa a Marlaska de abrir una «tómbola china» al mantener contratos con Huawei pese a las advertencias internacionales

Los contratos firmados entre el Gobierno con la empresa china Huawei para el almacenamiento de las escuchas telefónicas para el Ministerio del Interior continúa protagonizando la refriega política. El senador del Partido Popular Eloy Suarez ha preguntado este martes en la sesión de control del Senado cuáles han sido los «intereses» que primaron «por encima de nuestra seguridad nacional» en el Ministerio del Interior «al insistir en contratar a Huawei».

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en la seguridad de los acuerdos con la empresa china. «Hemos seguido todas las indicaciones de seguridad», ha comentado, recordando que los contratos se llevan a cabo para obtener «cabinas que sirven para el almacenamiento», que están «gestionadas por Telefónica» y que son «protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» para garantizar la «legalidad nacional» y salvaguardar « la seguridad de los ciudadanos».

La respuesta por parte del senador popular ha sido clara: «Está mas que contrastado que Huawei se dedica a controlar». «Ustedes sencillamente miran para otro lado», ha criticado, añadiendo que «lo único que ha hecho Sánchez ha sido abrir una brecha importante» y que «parece que es una tómbola china». Por último, ha preguntado si se va a «seguir apostando por esta compañía, en vez de por socios fiables». «España y su dignidad no se merecen el ridículo», ha sentenciado.

El ministro del Interior, finalmente, ha querido recordar que «este tipo de infraestructuras esta siendo adquiridas por Policía Nacional y Guardia Civil» y que se «garantiza que no haya ninguna filtración». «Siempre con bulos, siempre con mentiras, solo con mensajes alarmistas», ha criticado Marlaska, añadiendo que el PP continúa en «la senda de Vox».