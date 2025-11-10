Muere un hombre tras caerse de espaldas desde un muro en el exterior de Urgencias de un hospital en Ibiza

Un varón de 46 años y nacionalidad española ha fallecido en Ibiza este lunes tras precipitarse desde unos cuatro metros de altura en los exteriores del Hospital Can Misses.

El suceso ha tenido lugar en el exterior de Urgencias del Hospital Can Misses ... a las 06.15 horas, según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas.

El fallecido se ha sentado en un muro de la zona exterior y ha caído de espaldas desde una altura de unos cuatro metros, lo que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico grave. Tras el accidente, el hombre ha sido atendido y trasladado al Servicio de Urgencias, donde, a pesar del esfuerzo de los sanitarios, ha fallecido.

