Muere un hombre tras caerse de espaldas desde un muro en el exterior de Urgencias de un hospital en Ibiza

Se ha precipitado desde una altura de cuatro metros y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico

El Hospital Can Misses de Ibiza
El Hospital Can Misses de Ibiza Europa Press

Europa Press

Un varón de 46 años y nacionalidad española ha fallecido en Ibiza este lunes tras precipitarse desde unos cuatro metros de altura en los exteriores del Hospital Can Misses.

El suceso ha tenido lugar en el exterior de Urgencias del Hospital Can Misses ... a las 06.15 horas, según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas.

