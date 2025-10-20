Ibiza alerta de un botellón para menores desde los 11 años convocado en las redes sociales

El Departamento de Juventud del Consell de Eivissa (Ibiza) alerta de la convocatoria de un botellón difundido en redes sociales y dirigido a menores de edad, en el que se promueve el consumo y la venta de alcohol y vapeadores a adolescentes de entre ... 11 y 19 años.

Alertan de que se trata de una actividad ilegal y absolutamente contraria a los valores y políticas de salud, convivencia y protección de los menores que impulsa el Consell de Eivissa. Aseguran que el anuncio de este encuentro, con incentivos para consumir o distribuir alcohol, supone un grave riesgo para la salud y la seguridad de los jóvenes y transmite un mensaje completamente inaceptable.

El Consell de Eivissa ha comunicado esta situación a todos los ayuntamientos de la isla para trasladar su preocupación y reforzar la coordinación institucional ante posibles convocatorias de este tipo. Asimismo, hace un llamamiento a las familias para que estén atentas y mantengan un diálogo abierto con sus hijos sobre los riesgos asociados a estos comportamientos.

El Departamento de Juventud recuerda que el ocio juvenil debe ser seguro, saludable y respetuoso con la legalidad, y reitera su compromiso con las políticas de prevención y educación en valores que promueve el Consell d'Eivissa a través del propio departamento o de otros servicios como el CEPCA.