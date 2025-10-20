Suscribete a
Ibiza alerta de un botellón para menores desde los 11 años convocado en las redes sociales

La convocatoria promueve al consumo de alcohol y vapeadores a adolescentes de entre 11 y 19 años

El Departamento de Juventud del Consell de Eivissa (Ibiza) alerta de la convocatoria de un botellón difundido en redes sociales y dirigido a menores de edad, en el que se promueve el consumo y la venta de alcohol y vapeadores a adolescentes de entre ... 11 y 19 años.

